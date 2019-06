El tiempo en València: las máximas adelantan la ola de calor y alcanzan los 38 grados

Las temperaturas máximas registradas ayer en la Comunitat Valenciana sufrieron un moderado ascenso de hasta seis grados en Vinaròs respecto al día anterior, con valores medios que se han situado entre los 38 de Villena y los 30 de València, todo ello en plena ola de calor. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas más destacadas registradas en la provincia de Castellón fueron los 37 grados de Atzeneta del Maestrat, los 36 de Vinaròs, los 33 de Segorbe, los 32 de Castelló y los 31 de Castellfort.

En la provincia de Valencia, las máximas más significativas han sido los 35 grados de Ademuz, los 34 de Llíria, los 33 de Manises y Xàtiva, los 32 en Utiel, los 31 de Polinyà y los 30 de València. Según Aemet, las temperaturas máximas más destacadas registradas en la provincia de Alicante han sido los 38 de Villena, los 36 de Novelda, los 35 de Elche, los 34 en Alicante y Pinoso, los 33 de Xàbia y El Altet, y los 31 grados de Rojales.

Sin embargo, los días más calurosos serán este viernes y sábado hasta llegar a valores cercanos a 40 grados en las zonas de interior y más de 35 en la costa. Durante estos dos días no se espera que sople viento de poniente y provoque la conocida como ponentà que dispara los termómetros. Eso sí, como el levante es un aire algo más húmedo que el poniente, sí aumentará la sensación de bochorno.

Sin poniente no habrá «registros espectaculares», aunque las temperaturas en torno a 35 grados en la costa con viento de levante son muy poco frecuentes en la Comunitat Valenciana, según la predicción de la Aemet. Si bien este levante no será brisa, refrescará algo al deslizarse sobre el mar y hará que las temperaturas no sean tan elevadas como en provincias vecinas ubicadas a mayor altura y más alejadas del Mediterráneo. Para que se forme la brisa hace falta una contrabrisa (viento del suroeste u oeste) por encima de mil metros.

El calor incidirá sobre todo el sábado y de forma más acusada en el interior, con hasta 40 grados en comarcas como la Costera o la Ribera Alta. El levante será muy débil y con poco recorrido por el mar, lo que dificultará que enfríe. Por ejemplo, para la tarde del sábado se prevén picos de 36 grados en l'Horta, 30 en la playa y 24 unos kilómetros mar adentro. Podrán marcar récords de temperatura algunos observatorios del interior norte de Castellón como los de Morella y Vilafranca, estaciones centenarias en las que las máximas más elevadas de junio están en 35 y 34,5 grados en 2012.

Hasta entonces, las brisas y el aire fresco mediterráneo han actuado a modo de «refrigerador natural» en la Comunitat Valenciana entre el martes y el jueves, al ventilar el territorio y mantener las temperaturas relativamente suaves. Esto es así porque hay dos masas de aire superpuestas: la fresca mediterránea junto al suelo protege de la cálida africana que está por encima de unos mil metros. Mientras tanto, las zonas alejadas de la costa, lejos de la protección marítima, están de lleno dentro de la burbuja de aire cálido.