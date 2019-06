'Terreta' de creación de un talento que no se sabe retener

La Comunitat Valenciana se sitúa por debajo de la media española en cuanto a los niveles de talento en la población, ya que ocupa la décima posición en el índice de 17 comunidades autónomas. Esta es una de las principales conclusiones del informe Mapa de talento en España, que analiza y compara la capacidad de atraer y retener talento que, en el caso de la Comunitat Valenciana, es limitada, a pesar de que los niveles de creación son aceptables.



El trabajo -elaborado por Matilde Mas y Javier Quesada, catedráticos de la Universitat de València; y por Fernando Pascual, economista del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie)-, desvela que la Comunitat Valenciana se encuentra en la penúltima posición, solo por delante de Canarias, en capacidad para retener talento.





«Salvados» por la educación

La nota tampoco es buena en los ámbitos relacionados con la facilitación del desarrollo del talento, lo que se refiere al entorno del mercado de trabajo y al mundo de los negocios. Asimismo, el informe revela que hay que mejorar las políticas activas de empleo , la productividad, las infraestructuras TIC,o la eficacia de la administración, parámetros todos por debajo de la media.El estudio replica en clave autonómica el Índice Global de Competitividad en Atracción y Retencion del Talento, en el que el Instituto Europeo de Administración de Empresas (Insead) compara la situación de diferentes países. Para obtener los resultados, en ambos casos se usan 52 indicadores, agrupados en seis pilares que condicionan el talento: facilitar, atraer, crecer, retener, capacidades y vocaciones técnicas y conocimiento.Javier Quesada explicó ayer que la décima posición autonómica «no es buena y contrasta con la idea de 'Levante feliz'». Además, aseguró que también hay «diferencias regionales y una concentración muy grande», en especial en Madrid, Navarra, Cataluña y País Vasco, que van a la cabeza.Asimismo, expuso que «estar cerca de un núcleo de talento puede ser bueno o malo, porque puede haber un beneficio por 'desbordamiento' o, al contrario, una absorción de todo el talento».Pero no todo son malas noticias para la Comunitat Valenciana. Fernando Pascual reveló que en el pilar «crecer» destacan el gasto público en educación superior y el rendimiento de las universidades valencianas.«Atraer» también es otro de los pilares favorables, ya que tanto el grado de apertura externa (presencia de empresas extranjeras, transferencia de tecnología y estudiantes internacionales) como el de apertura interna (aceptación de la minoría y los inmigrantes, y brecha salarial y techo de cristal en el mundo laboral) no son muy malos, aunque están ligeramente por debajo de la media estatal.Como propuestas de mejora, el informe aboga por reducir la diferencia entre remuneración y productividad; facilitar un mayor acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo, sobre todo en la empresa privada; y aumentar el gasto en protección social y medioambiental, factores que harán que el talento no se fugue, ya que se queda donde se vive bien, en pocas palabras.En el ámbito internacional, España ocupa la posición número 31 de 116 países. Esto supone «una mejora, pero solo tiene un indicador por encima de la media europea», apuntó Matilde Mas, quien empezó su intervención en la presentación explicando que el talento «tiene una difícil definición» y no se trata tanto de tener más trabajadores, sino «de que piensen mejor». Entre los puntos que tiene que mejorar España está la formación en la empresa, un «mal endémico» que también arrastra la Comunitat.