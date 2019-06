El norte de Castelló está cargado de 'combustible' como el del fuego de Tarragona

El abandono del medio rural por la despoblación, la poca selvicultura y el estrés hídrico han dado paso a un nuevo tipo de incendios, los ya denominados de «sexta generación». Muy potentes y agresivos, como el de Tarragona. O el de Llutxent el año pasado. «Es un tipo de fuego que se va alimentando él solo, porque coge mucha velocidad de propagación», explica Juan Bautista Gómez, técnico de la Unidad Helitransportada de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana. Una de ellas, la V2 con base en Enguera, fue destinada el jueves a la extinción en el fuego de Ribera d'Ebre. La de C2 de Tírig, pese a la proximidad a Cataluña, se decidió reservarla por precaución.

«Se valoró y se consensuó que lo mejor era que permaneciera en una zona con un elevado estrés hídrico», según Juan Bautista. El norte de Castelló es una de las más secas de España y está cargada de «combustible», por lo que no se quiso correr más riesgos. «La topografía valenciana, muy agreste, complica muchísimo las tareas», incide. Cuando además se tiene en contra la meteorología «no se puede hacer nada». Además, la capacidad de recuperación de humedad por las noches en días de 40 grados es muy poca, por no decir nula. Los incendios que ya empiezan a verse, especialmente en las zonas más secas del planeta, son rápidos, intensos y capaces de provocar fuegos secundarios. Los expertos advierten de que requieren un enfoque basado en la prevención, en el cambio del mosaico agroforestal y los mapas de combustible, y no tanto en la extinción.

En días como estos, con fuertes vientos, incendios como el de Tarragona adquieren en las primeras horas una velocidad de propagación tan elevada que apenas da opción a los servicios de extinción. «No tenemos oportunidad de acotarlos», señala Juan Bautista. La sequedad, las pendientes y las olas de calor como las de estos días dejan un margen muy estrecho para actuaciones con total seguridad, lo que genera una ansiedad enorme a los servicios de extinción.

Prudencia era lo que pedía Ximo Puig el jueves, cuando anunciaba el envío de la unidad helitransportada de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral, bajo el mando de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. «Van a ser días difíciles y vamos a tener un verano extraordinariamente difícil», señalaba el president de la Generalitat, quien reclamaba la colaboración ciudadana. «Nos jugamos nuestra naturaleza», enfatizaba Puig. «No podemos bajar la guardia cuando pase todo esto».