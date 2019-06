«Le digo a los poderes fácticos que el tripartito lo va a hacer muy bien de acuerdo a los intereses generales»

«El derecho a la salud está por encima de cualquier requisito lingüístico, pero lo general es que se atienda y entienda la lengua de quien se tiene enfrente»

¿Un gobierno a tres, con Podemos, será muy díficil de poner de acuerdo?

No creo. Con Podemos dentro será más fácil que estando fuera, entenderán los problemas.

Podemos se queja de que los poderes fácticos presionan para que no entren en el Gobierno de Sánchez. ¿Ha percibido aquí recelos?

Lo que veo es lo que han votado los ciudadanos, que son quienes mandan. Y habrá que hacer viable la colaboración público-privada que yo, como economista y socialdemócrata, me creo.

Entonces, ¿Podemos no será un problema?

Han pasado muchas cosas estas elecciones, se ha incrementado la representación del PSPV y se ha optado por un gobierno progresista. A los poderes fácticos les he decir que lo vamos a hacer muy bien de acuerdo con los intereses generales.

¿El requisito lingüístico debe aprobarse ya?

Los derechos lingüísticos son de los ciudadanos, no de los empleados públicos. Estos se presentan voluntariamente, pueden dedicarse a otra cosa, pero hay unas reglas del juego. Y quien no se debe sentir discriminado es el ciudadano. Eso conlleva la capacitación lingüística.

¿También para el personal médico?

El derecho a la salud está por encima de cualquier requisito lingüítico, pero no hay por qué anteponerlo. Si viene un médico de rumanía a Castelló y no sabe ni castellano ni valenciano, y acude una persona que no es rumana, ¿qué hacemos? Pues que lo atienda aunque no lo entienda. Pero son casos extremos, no podemos hacer de un caso extremo, uno general. El general es que se ha de atender y entender en la lengua de quien está delante y en este pequeño país nuestro hay más de dos millones de valencianoparlantes. Las lenguas son elementos de convivencia, el valenciano es un tesoro compartido y compartible.

El día que se constituyó la Mesa de las Corts hizo un discurso muy ideológico, a favor del autogobierno y contra la ultraderecha. ¿Por qué?

Creí que era importante explicar que el autogobierno no ha sido un regalo de la naturaleza. A diferencia de los vascos, catalanes y gallegos, en la conciencia de los valencianos había una asignatura pendiente desde la República. Y para la gente que hemos luchado contra el franquismo, nos marcó mucho. Era un testimonio personal, para las generaciones futuras y para quienes no creen en esta España y en su papel plural.

Vox se molestó...

Vox representa lo que yo combatí y me llevó a la cárcel. Lucho por una España plural, solidaria y a quien no le guste, me tendrá en frente.

¿Le preocupa la recentralización?

Me preocupa más PP y Cs que Vox, porque tienen representación y deberían jugar un papel diferente al que están jugando. No tenemos un socio de centroderecha y eso es terrible.