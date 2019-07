Javier Coy Ferrer: Un referente en literatura de EE UU

El reciente fallecimiento del profesor Javier Coy Ferrer a los 83 años apenas ha despertado reacción entre sus innumerables colegas y discípulos. En realidad, su personalidad, envuelta en la discreción, no tenía por qué provocar una marea de homenajes improvisados, aunque seguro que van a llegar en las próximas semanas, sobre todo al reinicio del curso académico.

Javier Coy, nacido en Murcia en 1936, pasó sus últimos años en la Universitat de València antes de jubilarse. Procedía de la Universidad de Salamanca, que puede considerarse el germen de los estudios de Anglística y Literatura Norteamericana en España. Cuando llegó a Salamanca en 1971, procedente de la universidad de La Laguna, traía consigo su experiencia como profesor auxiliar en la Royal Liberty School de Romford, Essex (Inglaterra) y como lector en las universidades de Exeter e Illinois. En los años 60 fue profesor ayudante en la Universidad de Madrid y encargado de cátedra en la de Salamanca. Su nombramiento como catedrático de universidad se produjo en La Laguna en 1970. Al año siguiente tomó posesión de la cátedra de Anglística en Salamanca. En 1991, Javier Coy se incorporó a la plantilla del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universitat de València hasta su jubilación, diez años después.

Coy fue el gran impulsor de los estudios norteamericanos en nuestro país y un punto de referencia para miles de alumnos y profesores de la universidad española. La popularidad de la lengua y, sobre todo, las culturas norteamericanas en los años 60 y 70 era reducida, tal vez por la anglofilia reinante en la academia. (utilizo el término «lengua americana» como lo denominó su creador, H.L. Mencken). El despegue posterior de esta especialidad se debe sin duda al profesor Coy, que contribuyó a librar a la universidad del estigma que existía en aquella época en torno a «lo yanqui».

En 1978 me debatía yo entre quedarme en la Universidad de Salamanca o hacer oposiciones a cátedra de instituto. «Tienes que decidir» me dijo Coy «qué prefieres ser, cola de león o cabeza de ratón». Me pareció un enigma difícil de resolver, puesto que en aquella época, un profesor no numerario en la universidad significaba trabajar con contratos leoninos y sin un futuro claro, mientras que un catedrático de instituto era ya otra cosa. Javier me dejó elegir. Unos años antes, a la hora de presentar un tema para mi tesis doctoral, le propuse un estudio sobre literatura masónica en Estados Unidos. No le pareció interesante, aunque supongo que su renuencia le venía dada por su desconocimiento del asunto. Así que elegí otro proyecto tan desconocido en la época como el anterior: literatura negro-americana, con Richard Wright como punto de referencia. Nos pusimos de acuerdo y, en buen tiempo –octubre de 1978-, Javier reunió al tribunal que juzgó mi disertación. «Ahora», me dijo poco después, «a publicarla». Un asunto como la esclavitud y la opresión racial en Estados Unidos no dejaba de ser marginal entre nosotros, pero Coy estaba abierto a cualquier modalidad que coadyuvara a la investigación en todas las ramas del tejido cultural norteamericano pasado y actual.

Años después volvimos a encontrarnos en la Universitat de València. Mi viejo director, profesor y amigo se convertía en nuevo colega. En medio quedaban los innumerables encuentros en congresos profesionales en los cuales el profesor Coy era el reclamo perfecto.

Dejo aquí mi señal de respeto y aturdimiento por la pérdida de una figura que jamás destacó por su talante cesáreo, sino por su compostura en el complejo cosmos universitario, donde a veces asoma la arrogancia y la omnisciencia.