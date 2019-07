Agramunt reivindica la labor de los parlamentarios como base de la democracia

El segundo Foro Mundial «Desarrollando el Parlamentarismo» promovido por el Parlamento ruso se ha celebrado en Moscú centrado en la reivindicación de los parlamentos soberanos como centro de la vida política de nuestras sociedades. El encuentro internacional ha reunido mas de 800 parlamentarios de mas de 130 Estados entre los cuales más de 50 presidentes de Parlamento.

Los participantes han coincidido en destacar que los parlamentos són los organos politicos mas transparentes y dedicados a la legislacion, el control de los gobiernos y el control de los presupuestos. Entre ellos se encontraba el exsenador del PP Pedro Agramunt, que intervino como moderador de la sección «Dialog of the Legislators for Peace and Stability». «El parlamentarismo es la base de la democracia. No hay democracia sin parlamentarios. Los parlamentarios, los políticos, son esenciales y representan la opinión de todos los ciudadanos», defendió en su intervención. Por ello considera que «el mayor peligro para la democracia es el globalismo, junto al populismo, que con frecuencia van de la mano. Muy atentos a quienes quieren gobernar sin presentarse a las elecciones, sin dar la cara, y decidir lo que han de hacer los países, que siempre será lo que a ellos les conviene.