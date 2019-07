Los empresarios logísticos creen que España "sabe lo que hay que hacer"

El presidente de la asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller Valencia, Pedro Coca, valoró el nombramiento de Arcadi España como conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, a quien considera una persona «con mucho conocimiento de lo que hay que hacer».

Además, considera que ha sido «muy inteligente» separar las competencias en materia de Vivienda de este departamento y cree que el hecho de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haya situado a su hasta ahora jefe de gabinete al frente de esta Conselleria supone «una apuesta de su gobierno en el ámbito de la movilidad logística y los puertos», dado que es alguien que le inspira «la máxima confianza».

Coca resaltó también las recientes declaraciones del nuevo conseller: «es la primera vez en cuatro años y pico que un conseller ha dicho que con las cosas de comer no se juega», apuntó, con unas palabras que considera «ilusionantes» y «muy inteligentes».

Y es que según el representante de los empresarios logísticos valencianos, «aquí pasa uno por la Avenida del Puerto y le da una patada al Puerto», pese a que genera 38.000 empleos, 2.100 millones de valor añadido bruto, 180 millones al año de pagos a la Agencia Tributaria, ha puntualizado. «Y el conseller, que lleva una semana, ha dicho que sepamos de donde tenemos las cuentas de generación», destacó. Quiso dejar claro que Propeller «estará completamente al lado de quienes empujen la logística portuaria de Valencia».

Sin embargo, aseguró que le llamó la atención que en el debate del Botànic II «había mucho de cómo adscribir consellerias para repartir riqueza pero no he visto prácticamente ni una línea de cómo crearla» y «en la Conselleria de Economía tampoco la hemos visto con unos planes muy poderosas», lamentó.

En cuanto al futuro Gobierno central, señaló que más allá de si el actual ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, repite en el cargo, «lo importante» es el secretario de Estado «porque el ministro sigue teniendo que atender sus tareas de partido y tiene 24 horas al día como todos los demás mortales, y la función del Secretario de Estado es importante, que al final es quien gestiona».

Ya en una opinión «estrictamente personal», Pedro Coca manifestó que le parecería bien que Ábalos repitiera en la cartera de Fomento ya que cuando accedió a ella «hizo algo que no he visto hacer antes a ningún ministro: decir que lo que esté en marcha que se siga haciendo porque tenemos poco tiempo y no se trata ahora de empezar a revisar», recordó.

De este modo, proyectos que venían de un Gobierno anterior se han seguido ejecutando, lo que a su entender es un «indicador de alguien pragmático». Además, Coca cree que «la experiencia acumulada este año y el conocer al sector es también muy válido», concluyó.