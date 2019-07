Dos funcionarias declaran que no supieron de las irregularidades del caso Blasco

Una jefa de servicio y una funcionaria de la Conselleria de Solidaridad e Inmigración durante la etapa de Rafael Blasco aseguraron en la décimo novena sesión del juicio que no supieron de las presuntas irregularidades y trato de favor a las fundaciones creadas por el empresario Augusto César Tauroni. «Las conselleries son correveidiles y suele haber muchos rumores. Las cosas se hacen ajustadas a la legalidad y no haces caso a lo que se dice o no se dice. Yo no conocía las irregularidades, le puedo asegurar que no», explicó al tribunal C. G. J., jefa de servicio en el departamento que dirigía Rafael Blasco.

Aunque la funcionaria, ya jubilada, llegó a asistir a la reunión del CAHE (Comité de ayuda humanitaria y emergencia) en la que Blasco explicó el proyecto del hospital de Haití, que no llegó a construirse, aseguró que esta única participación fue accidental, para cubrir a otra compañera jefa de servicio que no podía acudir. Y añadió que no participó en el expediente de Haití, por lo que poco pudo aportar. La otra funcionaria que declaró en la 19ª sesión también confirmó que nadie le comunicó su «malestar o descontento por las irregularidades en la conselleria». Recordaba el hospital, pero no que fuera iniciativa del Consell