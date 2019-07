Las preguntas de Historia sorprenden a muchos estudiantes

En la prueba de Historia las preguntas en esta ocasión han tratado sobre las Cortes de Cádiz, en la primera opción (siglo XIX), y la Transición, en la segunda (siglo XX), este último un tema que no suele aparecer con demasiada frecuencia en la PAU valenciana.

De hecho, la mayoría de alumnos que se decantó por esta opción se mostró muy sorprendido por el contenido de la misma. «No me había estudiado ese tema porque nunca sale», asegura María. Su compañero Guillem, en cambio, explica que «justo ayer» lo estuvo mirando precisamente por eso, porque «como nunca sale» pensó que habría posibilidades de que apareciera en esta ocasión. «En clase, la Transición la dimos muy por encima porque es el último tema. Hicimos un pequeño trabajo pero ni siquiera nos examinamos», comentan ambos. Guillem apostilla que se trataba de un tema que «abarca mucho, y para contextualizar debes hablar de muchas cosas». «Además, no se sabe muy bien cuándo acaba el período. Algunos profesores dicen que hasta el golpe de Estado, pero otros no están de acuerdo», explica.

En concreto, las preguntas giraron en torno a la definición de referéndum y junta, así como sobre el ideario y las actuaciones de oposición al Franquismo y los cambios políticos derivados de ellas.

Después de Historia llegó el momento de examinarse de Valenciano. En esta ocasión, uno de los textos elegidos fue Por de la escritora catalana Clara Queraltó y la otra opción fue un texto de Carme Junyent, publicado en VilaWeb, con el título La mort de les llengües. La língüística y las lenguas minorizadas ya son un tema habitual en esta asignatura.