La solución en España, «diferente» a la valenciana

La formación de Gobierno en España fue protagonista del turno de preguntas. El jefe del Consell rechazó comparar el pacto valenciano (con Podemos en el ejecutivo) con uno posible en Madrid. La aritmética no da, alegó. «Hay que buscar algo diferente», aseveró. El socio preferente ha de ser Podemos, «pero hay que buscar un encaje diferente. El aroma me gustaría, pero la concreción no es posible». Puig aplaudió que Sánchez haya puesta ya fecha (el día 22): «No podía abdicar de su responsabilidad».