El PSOE aumentaría su ventaja y la extrema derecha se desinfla

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de junio ratifica la victoria del PSOE en el supuesto de repetir las elecciones generales hoy. En la C. Valenciana, el partido que encabeza Pedro Sánchez obtendría un 32,9 % de los apoyos, casi cuatro puntos más de lo que obtuvieron en las urnas el 28 de abril.

El PSOE crece a costa de Unides Podem. Los valencianos retiran parte de sus apoyos a los de Pablo Iglesias, que obtienen un 6,2 % de apoyos, menos de la mitad de lo que obtuvieron en la Comunitat en abril (14 %). Mientras, Compromís obtendría un 4,6 %, también por debajo del 6,4% del 28 de abril que le dio un único escaño a Joan Baldoví en el Congreso.

Mientras, en el bloque de la derecha, solo Cs mantiene el tipo con el 17,6 % de intención de voto, el mismo resultado que obtuvo en las urnas. Se convierten en el segundo partido más votado por los valencianos, y se vuelve a producir el sorpaso al PP. No se produjo el 28 de abril pese a que otros sondeos así lo vaticinaban. Los populares no obtendrían más que el 13,7 % de los votos valencianos. De hecho, la C. Valenciana se sitúa entre las autonomías donde menos apoyos recabarían aunque, eso sí, muy lejos de comunidades como el País Vasco (0,7 %) o Cataluña (4 %).

Por último, Vox también desciende al 5,2 %, menos de la mitad de los 12 puntos obtenidos en los comicios autonómicos. El barómetro incluye una pregunta en la que se insta a los encuestados a situar en una escala de 0 a 10 el nivel de posibilidad de votar a cada uno de los partidos. Vox es el que más rechazo causa, con un 60,5%.

La encuesta de junio es significativa debido a la posible repetición de las elecciones generales que está sobre la mesa en caso de no llegar a un acuerdo para la investidura de Sánchez. Aún así, cabe recordar que el muestreo del CIS ha sido realizado con 307 valencianos, un número muy inferior a las 1.400 entrevistas que los expertos recomiendan para obtener datos fiables.

Los datos valencianos tienen cierta semejanza con la tónica nacional. El PSOE sigue subiendo en intención de voto, que le da un 39,5 por ciento, tres puntos más que en mayo, mientras el PP recupera más de dos puntos, hasta el 13,7 por ciento, el mismo dato que en la C. Valenciana.

Unidas Podemos acentúa su descenso, con 2,6 puntos menos que le dejan en el 12,7 por ciento. Ciudadanos solo reduce en medio punto su respaldo, lo que le mantiene en el 15,8 %.

Comparada con el resto de las comunidades, la valenciana es la novena autonomía más a la izquierda, empatada con la Comunidad de Madrid. Por delante, Euskadi es la que se sitúa más a la izquierda, seguida de Cataluña, Cantabria, Andalucía, Navarra, y Galicia.