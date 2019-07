Sánchez se planta ante la petición ultra en las Corts: "No van a asustarnos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió ayer en La Moncloa a representantes del colectivo LGTBI (lesbiana, gay, trans, bisexual e intersexual), ante los que defendió que España ha decidido una y otra vez ser un país «abierto, diverso y tolerante» y «que los fanáticos y los intransigentes no tengan voz suficiente para poner en cuestión derechos conquistados con tanto esfuerzo». «Mejor dicho, España ha decidido nunca más poner en cuestión uno de los principales derechos que tenemos todos los seres humanos: el derecho a ser feliz», señala el líder del Ejecutivo en funciones durante el acto Orgullo de nuestra diversidad, con motivo de la Semana del Orgullo en Madrid y del 50 aniversario de Stonewall. Al evento acudieron referentes del mundo de la Cultura, como el director de cine, Pedro Almodóvar, y su hermano Agustín; el actor Pepón Nieto; el coreógrafo Nacho Duato, los directores conocidos como los Javis y la cantante Mónica Naranjo. «El conjunto de la sociedad ya no entiende de discriminación por orientación sexual. Somos un país LGTBI», dijo Sánchez, que añadió que los ciudadanos han interiorizado la normalidad de ese colectivo y nunca más van a ponerse del lado de los que discriminan. Con este argumento aseguró que un Gobierno socialista será firme y no consentirá amenazas ni intentos de intimidación. «Ni un paso atrás», afirmó. En este contexto, Sánchez mencionó la iniciativa de Vox en las Corts en la que pide documentación sobre las subvenciones a colectivos LGTBI y el documento de antecedentes penales de aquellas personas en contacto con menores. A juicio de Sánchez, Vox está «volviendo a la insidia como forma de hacer política». Según asegura, «desgraciadamente estas actitudes no desaparecerán de la noche a la mañana, pero nunca más van a condicionar la vida pública. Nunca más van a volver a asustarnos», afirma el presidente.

«En un mundo en el que todavía han niveles intolerables de pobreza, desigualdad, guerras, enfermedades incurables, personas abandonadas, prohibir algún amor porque sea diferente se convierte en un disparate colosal», añadió el jefe del Gobierno.

Sánchez, que ve curiosa la obsesión de los intolerantes por reconvertir y reeducar a este colectivo y para enderezar a quien supuestamente se ha torcido, asegura que España va a seguir avanzando hacia la igualdad y por el derecho a ser diferente y ha avanzado la puesta en marcha de políticas a favor del colectivo LGTBI.