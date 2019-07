El capitán cristiano no ha cambiado de bando mientras que el moro ha alternado los dos

José Vicente Montesa siempre ha tenido claro que la fiesta la tenía que vivir en el bando cristiano. «Yo no he cambiado de bando como el capitán de las comparsas moras» (ríe). «Empezamos en la comparsa Maseros. Las fiestas de Moros y Cristianos de Manises tienen 41 años de antigüedad y yo comencé a salir cuatro años más tarde del comienzo de las fiestas. Fueron entrando amigos, después mi familia y en el año 2000 creamos la comparsa «Els Boïls», que eran los antiguos señores feudales de Manises».

César Corzo, sin embargo, ha vivido los Moros y Cristianos desde los dos bandos. «Lo mío es muy curioso. Con tres años, Tere García, una mujer muy aficionada a la fiesta, me vio bailar en un desfile y le dijo a mi madre: 'el domingo lo saco en el desfile'. Y me compró una espada de plástico, me puso una chilaba y me dijo: 'Tú eres moro'.. Durante un tiempo fui cristiano, pero al final me convertí en moro», finaliza el capitán moro.