«No quiero dogmatismo sobre las diputaciones, pero no puede haber 4 niveles institucionales»

Le preocupa más la despoblación o la emergencia climática que la monarquía. «Una república en sí tampoco es solución», afirma

¿Está decidido a vaciar de competencias las diputaciones en esta legislatura?

Hay que buscar un entorno favorable a la eliminación de duplicidades. No quiero un debate cansino y dogmático, pero no puede haber cuatro niveles institucionales. No tenemos una posición antidiputaciones. De momento, hemos de cooperar como hemos hecho con las de Valencia y Castelló. Con Alicante no se ha podido y espero que cambie. Hay posibilidad de una nueva ley de gobiernos locales y coordinación de diputaciones, pero sin hostilidad y con diálogo.

¿Entiende lo que está pasando entre Joan Ribó y Sandra Gómez?

Me preocupa. Los ciudadanos han expresado una opinión favorable a un gobierno progresista y compartido y hay que superar las dificultades.

¿Cabe otra cosa que no sea un gobierno de coalición?

Es lo que han decidido los ciudadanos, como en el Consell. Compromís le saca tres concejales al PSOE en València, nosotros tenemos 10 diputados más que Compromís, pero ni se me pasó por la cabeza un gobierno en solitario, porque creo que hay dar estabilidad a las instituciones.

Pablo Iglesias insiste con importar el modelo del Botànic. ¿Es posible aunque la correlación de fuerzas sea otra?

Nos gustaría que el modelo valenciano impregnara la idea, pero la aritmética no es la misma. Si hubiera alguna posibilidad de gobierno de coalición directa en España se debería hacer. Lo que no es lógico es decirle a los ciudadanos que se han equivocado y tienen que volver a votar. España no se puede permitir repetir elecciones.

¿Qué solución es la mejor para la C. Valenciana: pactar con Podemos o Cs?

La que garantice estabilidad y que la agenda valenciana esté presente en el ejecutivo. Cuanto más progresista y semejante, mejor, pero que haya un Gobierno lo más pronto posible para poder interlocutar.

¿Comparte lo expresado por Rodríguez Zapatero sobre los indultos a los procesados por el 1-O?

No hay que avanzarse, pero hay una sustancia política insoslayable en esta cuestión.

¿No ve solución a corto o medio plazo al conflicto catalán?

La sentencia no va a solucionar nada por sí misma. El diálogo es imprescindible, tanto como el mantenimiento del Estado de derecho. La respuesta judicial se debe dar, pero es insuficiente.

¿Hay un espacio para el nacionalismo valenciano?

Para el valencianismo. El nacionalismo como tal, cercano al excluyente, no me parece la mirada que necesita la Comunitat Valenciana. En el valencianismo inclusivo, que habla valenciano y castellano y quiere unir y no dividir, me siento a gusto. No hay un nacionalismo étnico o un identitarismo en la C. Valenciana.

¿Habría que reabrir el debate de la monarquía?

Hay que ver la utilidad de los debates. Me preocupa más la despoblación, la emergencia climática, el paro o la cuestión territorial de España que la monarquía. El problema de España hoy no es la monarquía. Y una república en sí misma tampoco es solución. Una jacobina y centralista sería peor. El rey hace un esfuerzo por las miradas de España y puede ayudar.