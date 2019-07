«Mi único patrimonio, escaso en lo económico, es la honradez»

«La vida privada siempre es privada. Estoy contra cualquier forma de tratamiento contra la intimidad», dice sobre su nueva situación personal

Los primeros cuatros años de Puig como president han supuesto un cambio personal importante. Ha hecho frente a una separación, ha iniciado una relación con la consellera Gabriela Bravo y ha debutado como abuelo. Al tiempo, su hermano pasaba a ser tema de debates parlamentarios.



¿El cambio en su situación personal le ha cambiado como político?

Como político, no. Personalmente cada uno intenta vivir de la manera más cercana a sus sentimientos y, si estás bien, todo va mejor.

Una línea de opinión es que la vida privada, tratándose de miembros del Consell, no debería serlo tanto. ¿Qué piensa?

La vida privada siempre es privada. Forma parte de nuestro modelo de convivencia. Estoy contra cualquier forma de humillación o de tratamiento contra la intimidad de las personas.

Las ayudas del Consell a las empresas de su hermano. Da la impresión por su tono en algunas respuestas en Corts que lleva mal esas críticas.

El único problema que el PP tiene con ellas es que soy presidente de la Generalitat. Cuando deje de serlo, dejarán de interesarles. Carlos Fabra me persiguió en la Diputación de Castelló y los herederos hacen lo mismo ahora. Llevo mucho tiempo en política y nunca he tenido una demanda, porque mi único patrimonio, bastante escaso en lo económico, es la honradez. Me irrita y duele que no sea directamente sino a través de mi hermano.