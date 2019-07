Dalmau alerta de la «emergencia habitacional» en València y Alicante

Una de las máximas preocupaciones de los valencianos y valencianas es la situación de la vivienda. En un contexto en el que los precios del alquiler no dejan de subir y donde muchos de ellos han salido ya del mercado residencial para pasarse al turístico, muchas familias ven como la parte de su renta que dedican al pago de su vivienda en propiedad o de alquiler es cada vez mayor. De hecho, un estudio de la UE afirmaba que España es el país de la Unión donde sus residentes dedican más porcentaje de sus ingresos a la vivienda. Mientras que el último informe publicado por el portal inmobiliario Idealista determinaba que València era la tercera capital de España donde más había subido el precio del alquiler durante el último año, concretamente un 37,9% de media.

Ante esta situación, el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, (Unides Podem), ha llamado la atención sobre «dos focos de emergencia habitacional»: el área metropolitana de València y el sur de la provincia de Alicante, dos zonas con «enorme cantidad de demandantes y muchos problemas sociales de vivienda». Por este motivo, el vicepresidente y conseller de Vivienda ha advertido que su departamento será «particularmente drástico» a la hora de plantear soluciones.

Entre las medidas a emprender, incide en la importancia de aumentar el parque público de vivienda entre un 20% y un 30% en esta legislatura, esto es, unas 9.000 viviendas que se sumarían a las 15.000 de las que la Generalitat dispone en la actualidad. Para ello, apuesta por la rehabilitación de inmuebles de particulares, a cambio de su cesión a la administración entre 5 y 8 años.

Según sus cálculos, «por cada euro que invertimos en vivienda, recibimos 4 euros de otros servicios que no se utilizan o se usan menos», como son los Servicios Sociales o la Sanidad. «Invertir en vivienda no es solo generar un derecho constitucional sino calidad de vida y felicidad», señala en una entrevista a Europa Press, de modo que si no hay presupuesto «lo tiene que haber», sentencia. El objetivo es aumentar parque publico de viviendas, pero muchas no están en condiciones para ser habitadas, porque «durante mucho tiempo no hubo política de vivienda social, hubo política de vivienda especulativa para grandes tenedores o élites con mucha capacidad de inversión, pero las políticas de alquiler social o asequible estuvieron abandonadas por el PP», lamenta.



«Los bancos se dan cuenta»

Precisamente, en relación a las sanciones que contempla la Ley de la Función de la Vivienda para grandes tenedores -esto es, con más de diez viviendas, vacías- y cuyo reglamento se prevé desarrollar en esta legislatura, Dalmau se ha propuesto «trabajar muy a fondo» para que la norma pueda ser aplicada. Está pensada fundamentalmente para fondos buitre y bancos que se han quedado con viviendas y tendrán que ponerse a disposición de la Generalitat.

El gobierno valenciano ya tiene convenios con bancos. En opinión del conseller, «las entidades bancarias se están dando cuenta de la necesidad de profundizar en la Función social de la vivienda, porque es un mandato constitucional». En este sentido, se ha mostrado «convencido» de que tanto los grandes tenedores privados como los bancos «van a acatar la ley y van a ayudar a todos los valencianos tengan derecho a la vivienda garantizado».



El efecto de la presión turística

En lugares como València y el sur de Alicante, «donde además la presión turística que incide en los precios del alquiler», Dalmau trabajará en la búsqueda de «mecanismos para armonizar el derecho a emanciparse de los valencianos, la vida habitual, con la presión turística y la necesidad de recibir personas que vienen a nuestra tierra».

Él aboga por controlar el aumento del precio del alquiler a través de incentivos fiscales en el IRPF a las personas que alquilen de acuerdo con el Índice de Precios de Referencia de la Conselleria. Y señala la necesidad de «homogeneizar los apartamentos turísticos», es decir, determinar qué apartamentos pueden ser destinados a turismo, además de aumentar el control sobre apartamentos turísticos ilegales.