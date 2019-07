Compromís descarta borrar la cláusula del requisito lingüístico que el Jurídic cuestiona

La decisión de la conselleria de Justicia de no aplicar de forma automática el requisito del valenciano en el funcionariado público no ha sido bien acogida entre sus socios de Compromís. La coalición quiere volver a redactar la cláusula que introdujo en la ley de Función Pública por la que los futuros funcionarios debían acreditar determinados conocimientos del valenciano. Una exigencia que el Consell Jurídic Consultiu puso en solfa y que la consellera Gabriela Bravo ha decidido no aplicar tras las dudas jurídicas que vertió el organismo.

Sin embargo, en la coalición entienden que el Jurídic no pide eliminar la disposición, sino modificarla, por lo que no se cuestiona el objetivo: que el funcionariado tenga que acreditar un nivel de valenciano para optar a la carrera pública. Así lo pide Compromís y así queda patente en el acuerdo del Botànic, como recordó el síndic Fran Ferri. «Defiende el derecho de poder dirigirte a la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales y no ser discriminados por ello».

En la misma línea se expresó el presidente de las Corts y presidente del Bloc, Enric Morera. A través de las redes sociales dejó patente su inconformidad: «¿Tendremos que denunciar por discriminación lingüística a la Generalitat, a cuyo gobierno apoyamos? ¿Nos tendremos que sentir extraños en nuestra tierra?».

Mientras, el tercer socio del Botànic no quiere entrar en una batalla que han librado PSPV y Compromís por cómo aplicar este requisito. Por eso, la portavoz parlamentaria, Naiara Davó, se ciñó a pedir que se respete la legalidad y la «equidad lingüística» del valenciano y del castellano porque es una cuestión de «democracia» poder dirigirse en ambas lenguas oficiales en la Administración.



El preámbulo del reglamento

En la ley de Función Pública se recoge la necesidad de que para ser personal de la Administración, se deberá acreditar el control del valenciano. Para ello, se redactaría un reglamento en la ley que estipulara qué niveles se exigirían para trabajar en cada departamento.

La negociación de esa normativa se antojaba lenta y Compromís introdujo una cláusula donde hacía una primera aproximación y fijaba algunos niveles según la categoría funcionarial. Esta disposición entraría en vigor al año de promulgarse la ley, estuviera o no el reglamento.

El Jurídic no entiende que una cláusula pueda condicionar un reglamento que todavía no se ha redactado y que nadie sabe qué decretará. En este sentido, Compromís no considera que el órgano que dirige Margarita Soler haya rechazado la cláusula, sino readaptarla.