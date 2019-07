Concentración para reclamar mejoras en las plantillas de profesorado

Una concentración convocada por el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (Stepv) ante la sede de la Conselleria de Educación ha reclamado "mejoras en las plantillas de profesorado en todos los centros educativos".

El sindicato asegura, en un comunicado, que "ha podido constatar que en el caso de la reducción horaria a 19 horas lectivas -ahora son 20- en los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas, "se está haciendo a cambio de anular otras reducciones ya conseguidas como en caso de las tutorías o las coordinaciones de programas de atención a la diversidad, que necesitan mantener también estas horas de reducción".

En este punto, Stepv recuerda que ha solicitado la reducción horaria a 18 horas lectivas para el 1 de septiembre de 2019, "tal como estaba antes de los recortes de 2012, que ahora se han derogado mediante la ley 4/2019". Esta ley, apuntan, también permite la reducción horaria en el caso del cuerpo de maestros a 23 horas lectivas -actualmente son 25-, que espera que la conselleria recoja en el decreto pendiente de publicación de reversión de los recortes en horarios y ratios, puesto que en el primer borrador negociado en Mesa Sectorial no estaba contemplada esta posibilidad.

En cuanto a Primaria, apuntan que el compromiso de la conselleria era que el curso que viene, 2019-20, todos los grupos recuperan el tutor especialista en primaria que se recortó en 2013 y que este curso se ha recuperado en un 60 % "por la insistencia y presión de Stepv", dicen.

"Pues bien, -apostillan- la conselleria está recuperando esta figura a cuenta de horas del Plan de Actuación de Mejora (PAM). Stepv está en contra de este cambio de cromos, puesto que las horas de PAM continúan siendo necesarias para los centros y no se pueden disminuir para cumplir el compromiso de recuperación de la tutoría recortada".



Descatalogación en inglés

Por otro lado, también se ha reclamado la descatalogación en inglés de las plazas de infantil puesto que la conselleria publicó ayer un listado de vacantes en el que alrededor del 70 % de las plazas infantiles están catalogadas en esta lengua. Esto "perjudicará", según Stepv, al profesorado suprimido y desplazado y al interino que no tenga el B2 de inglés, puesto que no podrá acceder a estas plazas que, por otro lado, "no necesita el sistema educativo".

"La conselleria ha catalogado por encima de las necesidades de los centros y no ha revisado los listados, hecho que ha exigido el sindicato en Mesa Sectorial", inciden.

A la concentración también han asistido varias personas "afectadas por las oposiciones de valenciano, para presentar recursos de alzada contra los criterios y las diferentes aplicaciones de los criterios, tal como han podido exponer ante el director general de Personal a instancia de Stepv", concluyen.