El Consell presenta en Bruselas el plan para la instalación de cajeros en municipios de interior

El director general de Administración Local, Antoni Such, ha presentado este martes en Bruselas el plan de la Generalitat contra la exclusión financiera en municipios del interior con problemas de despoblación ante la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos (DCRN).

Un plan que permitirá la instalación de 120 cajeros en localidades del interior de la Comunitat Valenciana que se han quedado sin oficinas bancarias

Such, que ha incidido en la "preocupación" del Consell respecto a la despoblación, ha explicado las iniciativas del Gobierno valenciano para paliar la despoblación en el interior con la ponencia "Regional action against financial exclusion in inland municipalities".

Se trata, ha recordado Such, de la primera ocasión en la que la Comunitat Valenciana "participa de forma activa" en el DCRN, una red compuesta por ayuntamientos y regiones de los países de la Unión Europea para luchar contra la despoblación de los distintos territorios y trabajar sobre los fondos de cohesión para zonas que sufren el vaciamiento demográfico.

Unos fondos que, como ha explicado el titular de la dirección general de Administración Local, "el Parlamento Europeo aprobó que se incrementaran de forma sustancial en el próximo programa operativo de 2021-2027".

"Ya comenzamos a ser visibles como una región que tiene un problema importante debido a que tenemos grandes zonas del territorio deshabitadas", ha alertado Such, quien ha afirmado que la Generalitat trabaja para que "haya una integración del territorio y nadie se quede atrás".

En las jornadas, que tienen lugar hoy en la capital comunitaria, la Comunitat Valenciana participará junto a otras regiones como la Baja Sajonia alemana o el Alentejo portugués, que exponen sus propios proyectos para paliar la despoblación.



El proyecto valenciano



El plan contra la exclusión financiera en municipios en riesgo de despoblación se encuentra enmarcado dentro de la Agenda valenciana contra la despoblación (Avant) y consiste en la instalación de cajeros automáticos en los municipios que, según explicado Such, "sufren la exclusión financiera derivada de que las entidades bancarias hayan dejado de operar en el interior del territorio valenciano".

El proyecto, que previsiblemente estará en funcionamiento en enero de 2020, tiene un presupuesto base de licitación de 7,4 millones de euros para el arrendamiento de cajeros durante 4 años y las entidades que concursen podrán ofertar también la creación de oficinas de asesoramiento financiero para estos municipios.