Hacen falta 1.500 interinos para cubrir jubilaciones

La Conselleria de Educación necesita docentes interinos para cubrir una media de 1.500 plazas por curso, las correspondientes a las jubilaciones anuales. Pese a las masivas oposiciones convocadas por Educación hasta 2021, con 13.000 plazas para todos los niveles, la inestabilidad del profesorado no bajará lo suficiente . Se parte de niveles de precariedad en 2017 de hasta el 30 %, casi uno de cada tres profesores, y el cruce de datos de las jubilaciones previstas junto al aumento de plazas por la reducción de horas en Secundaria o para los cargos directivos podrían disminuir dicha interinidad alrededor de doce puntos, rondando el 18 % . Queda muy lejos del 8 % que contemplan los planes estatales de mejora de empleo.

El balance que mantiene la inestabilidad del empleo docente en casi uno de cada cuatro docentes los próximos años resulta de las plazas de oposiciones: 3.000 el año pasado, 4.636 este año, y otras 5.000 los próximos dos años, y la media de jubilaciones. Tal como explica el delegado de CC OO en la enseñanza, Roberto Romero, las convocatorias de oposiciones, a pesar de ser las más masivas de los últimos treinta años, no aumentan los puestos docentes existentes y «seguirán haciendo falta interinos, tal y como insistimos desde el sindicato, aunque no sea lo deseable. Los cambios no se prevén significativos ni brutales», puntualiza. Especialmente los interinos más mayores y con mayor puntuación en bolsa ,por su experiencia laboral, valora este delegado que tendrán el puesto asegurado cada curso.

Este dibujo del mapa laboral en la docencia concluye que el movimiento de la plantilla actual va a ser «prácticamente irrelevante». Desde Infantil a las Escuelas de Idiomas y Conservatorios, pasando por Primaria, Secundaria y FP, suman 56.000 profesores y maestros, y con 1.500 jubilaciones por curso «los interinos seguirán siendo imprescindibles».