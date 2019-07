Las familias valencianas valoran mejor la FP que la media española

Las familias de la Comunitat Valenciana tienen más conocimiento y valoran mejor la Formación Profesional (FP) que en el resto de España, con un 57,5 por ciento frente a un 54,7 por ciento en la media nacional, según el sondeo Educa2020 sobre la influencia de los padres en la elección formativa de sus hijos. Sin embargo, la FP continúa siendo el "patito feo" de la educación y la "asignatura pendiente" española.

Así lo han explicado, este martes en rueda de prensa, los encargados del estudio, el periodista y presidente de Educa2020, Fernando Jáuregui; la periodista y directora de esta entidad, Lourdes Carmona; la directora del centro universitario EDEM, Lucía Egea, y el director general de la Fundación AXA, Josep Alfonso.

En este contexto, los participantes han resaltado la importancia de la FP ya que, según ha detallado Jáuregui, de acuerdo a los datos de una encuesta anterior, hay un 63 % de empresas que tienen problemas para encontrar candidatos para los puestos de trabajo que ofertan, que están relacionados con la FP y estudios tecnológicos. "Esto en un país con un 34 % de paro juvenil, indica que algo está pasando, algo muy serio", ha subrayado

"Hay que cambiar la mentalidad de los padres para que se den cuenta de que la FP no es despreciable, es una manera de realización personal y profesional. Un estudiante de FP superior que termine la carrera por la mañana, esta tarde tendría cinco o seis ofertas de trabajo. La FP no es el patito feo o la hermana pobre; no son los tontos los que estudian FP. Se necesita", ha sostenido el periodista.

En este sentido, las familias de la Comunitat tienen más conocimiento y valoran ligeramente mejor la FP que en el resto de España (57,5 frente a 54,7 por ciento), aunque pocos los padres reconocen haber hablado con los orientadores y tutores de sus hijos acerca de la posibilidad de que estos estudien FP: este porcentaje en la autonomía valenciana es un 27,9 %, frente a un 22 % de media nacional.

"La mayor parte de estudiantes de bachillerato quieren hacer Derecho, ADE o Medicina, pero lo que demandan las empresas es FP dual superior y carreras STEM. Si la oferta y la demanda se adecuasen, probablemente el 70 % del paro juvenil desaparecería", ha asegurado Jáuregui, que ha apostado por una "revolución educativa" y ha advertido que España se está despoblando.

En la misma línea, Alfonso ha calificado la FP como la "asignatura pendiente" en España, ya que un 54,7 % de familias creen que tiene mala imagen, ya que consideran que tiene menor consideración social, que la estudian quienes no pueden seguir en carreras superiores y que son estudios de 'tono menor'.

Sin embargo, entre los que consideran que no tiene mala imagen, destacan que aporta un ajuste más real a la oferta del mercado laboral, una incorporación más rápida a la ocupación y mayor adaptación al mercado laboral dados los avances tecnológicos. "Todos los padres la conocen y la valoran positivamente porque encontrar trabajo es algo inmediato, pero ninguno la considera a la hora de recomendar a sus hijos", ha lamentado.

Además, el sondeo muestra que las familias valencianas seencuentran entre los más satisfechos de España con la educación que reciben sus hijos, ya que un 67,2 % considera que existe en la Comunitat una oferta adecuada educativa, frente a un 61% de media nacional.



Bachillerato de Ciencias Sociales

Asimismo, se reconocen activos en el asesoramiento de sus hijos y se inclinan por el bachillerato de ciencias -un 40,8 % frente al 39 % nacional-, en detrimento de los bachilleratos tecnológico y humanístico. En la autonomía valenciana el bachillerato de ciencias sociales destaca por encima de la media, donde casi el 32 % de los jóvenes lo cursan, frente al 22 % nacional.

En este sentido, Jáuregui ha lamentado que hay "muy poca oferta" para las carreras de humanidades y ha señalado que deben aprender a "compaginar la 'stemanía' con las humanidades, que también son necesarias". "No podemos descapitalizar la cultura", ha apuntado.

Por su parte, Carmona ha detallado que el estudio revela que las familias valencianas valoran con un 9,63 sobre 10 que sus hijos sean felices con sus trabajos y tengan vocación, con un 9,16 que puedan compatibilizar la vida laboral, con la familiar y la personal, y con un 8,91 que tengan oportunidades de promoción laboral dentro de la empresa; mientras que creen su propia empresa se encuentra en penúltimo lugar con un 6,41.

Respecto a los idiomas, un 36,1 % creen que la formación no es adecuada, un 47,9 % creen que es adecuada pero debería mejorar, y un 14,9 % creen que es muy adecuada. En este sentido, Carmona ha señalado un 27 % de los jóvenes encuestados en otro sondeo decían que hablaban bien inglés, un porcentaje que descendía ligeramente en las comunidades con segunda lengua.

"Es una percepción, pero coincide en todas las encuestas. La percepción es que mientras recibes clase de valenciano, no recibes la de inglés, pero las horas lectivas son las mismas", ha puntualizado Carmona.

En este contexto, Egea ha señalado que también conocen distintos estudios que muestran que las personas bilingües tienen una mayor capacidad para aprender otras lenguas.

El estudio investiga sobre el papel que padres, madres y tutores ejercen sobre sus hijos entre cuatro y dieciocho años y ha contado con 19.000 muestras en toda España, de las cuales 1.660 son de la Comunitat. El sondeo ha sido realizado por el foro de investigación periodística Educa2020 en colaboración con la Fundación AXA y Sigma Dos, además de la Conselleria de Educación y EDEM Escuela de Empresarios.

Esta macroencuesta es la cuarta que dirige las entidades. El primer sondeo se realizó en 2016, entre 9.000 universitarios; el segundo en 2017, entre 12.800 estudiantes de Bachillerato y FP; y el tercero, en 2018, trataba de averiguar por qué las empresas (2.500 muestras) no encuentran candidatos adecuados para sus ofertas de puestos de trabajo.



Por otro lado, Jáuregui ha pedido que el próximo Gobierno "no cometa el mismo error" que el actual ejecutivo en funciones y que el último de Mariano Rajoy, de "acumular a la cartera de Educación la portavocía del Gobierno".

"Cualquiera que trabaje en temas con el Gobierno, sabe que el portavoz tiene que dedicar el 100 o el 120 % de su tiempo a la portavocía. ¿Qué le deja de Educación? Nada. ¿Qué ha pasado? Nada. No volvamos a cometer ese error, no desprecien la cartera de Educación, que es básica, el futuro está ahí", ha sostenido.