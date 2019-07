Más de un centenar de plazas docentes de Valenciano se quedarán desiertas

La oposición docente más multitudinaria en 30 años puede finalizar con más de 300 plazas desiertas de las 4.636 ofertadas: al menos 185 de Matemáticas y 124 de Valenciano, según cálculos de la Federación de Enseñanza de CC OO PV, basándose en los resultados de la primera prueba, que excluye del proceso a quienes no la superan.

Tanto CC OO como Stepv, avisan de que esta criba ya hace imposible, en mitad del proceso, que haya candidatos para todas las plazas, por lo que la Conselleria de Educación deberá seguir apostando por profesorado interino para cubrirlas. Miguel Soler, secretario autonómico de Educación y FP, ya adelanta que las plazas que queden desiertas «se sumarán a la convocatoria del año que viene», pero «habrá que esperar hasta el final» para saber el número exacto». Asimismo, aclara que «los aprobados y suspensos los deciden los tribunales, no la conselleria».

Roberto Romero, delegado de FE CC OO PV, explica que en los resultados «pueden influir muchos factores». Quizá los criterios son muy estrictos o lo es su aplicación, por eso pedimos una evaluación, para saber si las pruebas no se adecuaban a la práctica docente o si había menos aspirantes porcentualmente que en otras especialidades», explica. No obstante, dejando de lado estas dos asignaturas, cuantifica que las vacantes del resto de especialidades no superarán el 5 %, cuando lo habitual es que estén entre el 8 y el 10 %.

Por su parte, Marc Candela, portavoz del Stepv, apunta que las plazas desiertas demuestran que el actual sistema de oposiciones «no es el idóneo» especialmente para los interinos, que tienen dificultades con la teoría al compaginar las clases con el estudio. «Las oposiciones no han de decir si sirves o no; eso ya lo demuestran cada día», detalla.

En el caso de Valenciano, ambos sindicat0s han recibido reclamaciones por los criterios de evaluación. Según el Stepv, es la «principal quea», ya que las normas de corrección establecen que «cada falta de ortografía descontará un punto. A partir de la sexta falta la puntuación de la prueba será de cero puntos». Esto explica, previsiblemente, por qué en algunos tribunales casi el 50 % de los candidatos tendrían un cero de nota, según ha podido comprobar este periódico y tal como denuncian algunos aspirantes.

La polémica salta al observar que en la especialidad de Castellano, las directrices de corrección son mucho más laxas, ya que se requiere «rigor ortográfico, letra legible, caligrafía adecuada y una correcta disposición en el folio», sin concretar penalización sobre la nota. Para el Stepv, existe un «agravio comparativo» entre las dos lenguas oficiales, por eso piden que «se unifiquen los criterios para que no haya discriminación lingüística».

Otras incidencias que este sindicato ha detectado son las más de 12 horas de trabajo de algunos tribunales; la falta de etiquetas o de efectividad del código numérico para garantizar el anonimato; que pruebas prácticas como las de Francés o Dibujo Técnico no tenían que ver con la realidad de las aulas; y que en Biología y Geología la identificación de las especies vegetales y minerales se ha hecho con fotografías.

Además, denuncian que en algunos casos «los criterios de evaluación no estaban claros», porque se pidió que el examen teórico «se ajustara a un nivel» y eso «nunca» corresponde a las partes teóricas; y que en FP hubo «muchas restricciones para ir al servicio durante 12 horas» y estaban «sin aire acondicionado». También lamentan que de algunas especialidades solo hubiera un tribunal en toda la C. Valenciana.



Corrigen notas 112 tribunales

Tras la publicación de notas, muchos candidatos desean ver su examen corregido, un derecho a revisión que no aparece en la convocatoria, por lo que consideran que hay «falta de transparencia». «Pedimos el acceso a las pruebas o a alguna copia, porque este año hay derecho a alegación, ¿pero qué alegas si no ves el examen?», se pregunta Candela. Por su parte, CSIF reclama «que se permita la revisión de exámenes a las personas que lo han solicitado» y «un debate urgente sobre el tipo de oposición».

Una postura diferente es la de CC OO, que consideran que «la corrección y la evaluación forman parte del proceso de aprendizaje en los diferentes niveles educativos», pero «en este caso se trata de un proceso competitivo y no está en las competencias de los tribunales enseñar las pruebas». Romero asegura que lo importante es que se atiendan las alegaciones y detalla que así se hace porque «al menos 112 tribunales han corregido el número de aspirantes que han superado la primera prueba». No obstante, solicita a la conselleria que «resuelvan inmediatamente las alegaciones que aún están sin atender» y que evalúe si «hace falta introducir mejoras» en el sistema de reclamaciones.



Examen perdido

Entre los casos por resolver se encuentra el de Yasmina Pérez, que denunció que su examen «se ha perdido». Marc Candela apunta que «como mínimo, habría que dejarle continuar en el proceso, porque no es responsabilidad suya» y «en el caso de no encontrar el examen definitivamente, deberían darle la opción de repetirlo».