Sanidad forma a 225 "agentes" de salud como líderes en sus comunidades

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, a través de la Escuela Valènciana de Estudios de la la Salud (EVES), ha formado ya a 225 agentes de salud de base comunitaria desde que se puso en marcha hace once años el progrma MIHSalud (mujeres, infancia y hombres construyendo salud).

Este programa para la promoción de la salud de la comunidad a través de la formación de agentes de salud de base comunitaria se realiza gracias al trabajo conjunto del Centro de Salud Pública de València y de la Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC).

Estos agentes son personas de la comunidad con dotes de liderazgo que han sido formadas en temas de salud para concienciar no solo a nivel personal, sino también a nivel comunitario, es decir, para que compartan estos mensajes en sus comunidades.

Mujeres y hombres de aquí y de distintas nacionalidades han superado esta formación teórica y práctica en la EVES, desde donde profesionales de la salud en activo han compartido sus experiencias en temas como autocuidados, ser protagonistas del cuidado de la salud, recursos sanitarios, cómo acceder y utilizarlos correctamente, salud sexual y reproductiva, prevención de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, prevención de cáncer de mama, colon y cérvix, además de alimentación saludable y herramientas de dinamización comunitaria, entre otros temas.

En la Comunitat Valènciana el programa MIHSalud es pionero, ya que, a lo largo de estos años, no solo ha formado a agentes de salud sino que también se ha constituido en un programa para promocionar la salud.

Gracias a la aportación de subvenciones de la Fundación Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento de València, este programa está presente en varios barrios de València para mejorar la salud de población en situación de vulnerabilidad, crear espacios de convivencia, con perspectiva de género e interculturalidad, ya que ese es su principal objetivo.

Este programa de promoción de la salud ha ido creciendo y madurando gracias a la aportación de varias entidades como el Centro de Salud Pública de València, ACOEC, los centros de atención primaria de aquellos barrios en los cuales está presente MIHSalud (Nazaret, Cabañal, Malvarrosa, Fuente de San Luis, San Marcelino, La Torre, Fuensanta, Orriols, Torrefiel y Benicalap), así como las asociaciones y los agentes de salud, formando toda una red de colaboración que trabaja para reducir las desigualdades en salud que pueden ser evitadas. Un trabajo de dinamización comunitaria hecho por y para la comunidad.

Un año más, se ha llevado a cabo la clausura y entrega de diplomas de curso Agentes de Salud de Base Comunitaria en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud.

En esta undécima edición han finalizado la formación 24 personas provenientes de distintas asociaciones. Inmaculada Clemente, Subdirectora General de Promoción de la Salud y Prevención, ha hecho entrega de los diplomas y dado la enhorabuena al esfuerzo que supone un curso de estas características.

Con esta nueva promoción de agentes ya se han formado un total de 225 personas a lo largo de estos 11 años, que representan a distintas asociaciones u y ONG, y que conforman el tejido asociativo de la ciudad de València y alrededores.

Durante el tiempo de formación, que ha supuesto un total de 130 horas, no solo han recibido conocimientos teóricos sino también han podido replicar esa información a través de talleres de sensibilización de manera dinámica en sus asociaciones y desde la horizontalidad que brinda el "tú a tú", la educación entre iguales.

Sin duda, esta formación-acción supone para las personas que se forman como agentes de salud mucho más que un bagaje de información sino que también constituye la experiencia de convivencia y conocimientos de los distintos colectivos con los que han compartido su formación durante varios meses. El reto comienza una vez finalizado esta formación, como ellos y ellas señalaban al finalizar el curso.

"Ha sido una experiencia positiva a todos los niveles, aprender muchas cosas para poder transmitirlo de tú a tú. Además, ha sido muy enriquecedor conocer gente de muchas asociaciones que desconocía que existían", ha señalado una de las nuevas agentes.

Otras de las reflexiones que se han escuchado durante el acto de entrega de diplomas han sido las de una emocionada joven hondureña: "Este curso me gustó muchísimo, recibí información que me ha servido mucho a mí y para la gente que me rodea, para la gente también de mi país."; o las de un joven de etnia gitana: "Me ha hecho sentir afortunado por haber tenido la oportunidad de recibir este tipo de formación ", quien también ha reflexionado: "Ayuda a entender la importancia de la salud y que la salud depende de nosotros mismos."