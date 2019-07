"Los alumnos y el claustro se lo merecen, la comunidad educativa está muy contenta"

El Colegio la Asunción de Riba-roja encabeza con orgullo el listado de 462 centros valencianos que han presentado alumnos a selectividad.Como ayer publicó este diario y se conoció el lunes, es el centro que ha sacado la mejor nota media: un 7,695 en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), con un 100 % de aprobados.

Cristóbal Beneyto, director del colegio concertado, que empezó a impartir Bachillerato en 1975, explica que la noticia ha supuesto una alegría para todos. Si bien reconoce que esperaban quedar «entre los 10 o 15 primeros, porque los resultados siempre han sido más que buenos», asegura que el primer puesto ha sido una sorpresa. Misterios explica que no hay, ya que justifica los buenos resultados en «el trabajo de todos», tanto del alumnado -«un grupo muy competente»-, como «del equipo directivo, del claustro de profesorado y de toda la comunidad educativa, porque los padres y las madres siempre han estado muy pendientes».

Asimismo, Beneyto reconoce que a todos estos factores se ha sumado «la suerte», que «no es lo más importante, porque no es suficiente», pero que también cuenta.

Es la segunda vez que consiguen la mejor nota media, lo que ya ocurrió en el curso 2002-03, detalla el director, y en 2009-2010, quedaron en segundo lugar. «No era un objetivo ser los primeros, pero sí una aspiración, por los alumnos y el claustro, que se lo merecen», asegura. «Toda la comunidad educativa está muy contenta y es un 'subidón' destacar entre casi 500: es una prueba objetiva, igual para todos y que corrigen desde fuera», destacan desde el centro.

Sobre el polémico examen de Matemáticas II, el director detalla que los resultados de sus alumnos han sido «como otros años». «Aunque la prueba nos pareció atípica, no ha bajado la nota, y no salieron muy contentos de ella, pero tampoco derrotados como otros alumnos, porque sí habían visto el contenido en clase», afirma Beneyto, que recuerda que uno de los consejos que el profesorado dio a los estudiantes para afrontar la selectividad fue que «estuvieran lo más tranquilos posible» y, sobre todo, «leyeran bien, meditaran y no se precipitaran».

Muchos de los 29 alumnos que este centro presentó a las PAU llevaban formándose en las clases de la Asunción desde Infantil, y ahora abandonan la escuela para empezar la universidad el próximo curso. «Independientemente de las notas, siempre les decimos que tienen las puertas abiertas para lo que necesiten. Además, tenemos bastante contacto con exalumnos, que vienen a hablar con los niños y las niñas para contarles sus progresos», relata el director. Seguro que los protagonistas de esta noticia, pronto lo harán como médicos, biólogos, filólogos, matemáticos...