La opositora a quien le perdieron el examen podrá repetir hoy la prueba

Una aspirante que concurre a las oposiciones docentes que se están desarrollando en la Comunitat Valenciana tendrá que repetir este jueves la prueba teórica después de que denunciara la pérdida del examen por parte del tribunal. Tal como publicó Levante-EMV el pasado lunes, la afectada, Yasmina, realizó el pasado 26 de junio la primera prueba del proceso en el instituto Misericordia de València y, al día siguiente, se presentó al examen práctico, que ha superado. Cuando el día 3 de julio salieron las notas se encontró con un no presentado, por lo que reclamó por la pérdida de su examen y para asegurar que tiene pruebas que demuestran su realización.

La Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Educación, tras recabar toda la información sobre este caso, permite ahora a la afectada repetir la parte A de la fase uno. De este modo, la opositora, que el pasado curso estuvo trabajando como interina en un centro de Vinaròs, realizará el nuevo examen hoy en el mismo instituto.

La propia Yasmina, que opta en la especialidad de Biología y Geología, ha expresado que se alegra y es «un gran paso» que le dejen repetir la prueba y no la dejen «simplemente descalificada». Y subraya que la decisión «ha sido rápida gracias a la labor de la gente y los medios». De otra forma, cree que es posible que el recurso de alzada interpuesto no se hubiera resuelto en el plazo de la oposición y habría quedado fuera de la OPE. No obstante, reconoce que la «precipitación» –le habría gustado contar con algún día más puesto que no ha podido releerse los apuntes del temario– y los nervios añadidos a los ya normales de un proceso de selección como este hacen que no esté en el mejor momento para enfrentarse al examen.

Hoy, además, se revisarán los 57 exámenes de su anterior tribunal –no 58, como debía haber– para que pueda quedarse tranquila y comprobar que no se ha producido algún problema con las etiquetas de identificación. Además, al menos 307 personas más han superado la primera fase de la oposición docente que se celebra en la Comunitat Valenciana después del procedimiento de alegaciones, según la Federació d'Ensenyament de CC OO. El sindicato ha analizado el número de alegaciones atendidas por los tribunales, un total de 226, según el número de aspirantes. En el caso de los tribunales por debajo de la ratio aspirantes/tribunal media (53) han resuelto favorablemente 0,794 alegaciones por tribunal, mientras que en el caso de aquellos con más de 53 opositores, el número de alegaciones resueltas favorablemente sube a 0,986 por tribunal.

La FE CCOO-PV considera que de este modo, estas personas «han visto reconocido su esfuerzo y se han podido corregir errores». Unos 151 tribunales han aceptado alegaciones de candidatos que han hecho que pueda superar la primera fase y seguir en el procedimiento. Asimismo, un total de al menos 5.888 aspirantes siguen en el procedimiento. En cuanto a los porcentajes de aprobados, la federación «no ha encontrado diferencias significativas dependiendo del número de aspirantes»: un 38,77% en los tribunales con más de 53 aspirantes y un 39,74 % en los que han contado con menos.