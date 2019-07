El PP critica que "cada vez que gobierna el PSOE se paraliza el eje mediterráneo"

El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Corts, Miguel Barrachina, criticó ayer que «cada vez que gobierna el PSOE, las obras del corredor mediterráneo en la Comunitat Valenciana se paralizan», aseguró en respuesta al último chequeo semestral al eje ferroviario que realizó la Asociación valenciana de empresarios (AVE). Por ellol ante «la completa interrupción de las obras del corredor mediterráneo por parte del gobierno socialista de España le hemos preguntado al Consell del socialista Ximo Puig si ha llevado a cabo alguna de las acciones reivindicativas que hace tan solo dos años eran la carta de naturaleza de este gobierno autonómico o si va a seguir de brazos cruzados».

El grupo popular ha presentado una proposición en las Corts para que se agilicen los trabajos del corredor mediterráneo «una vez que se ha conocido la paralización de la inversión aprobada en mayo de 2018 de 331,6 millones de euros. El PP lo dejó aprobado para ejecutar y no han hecho nada», critica el diputado popular. No obstante, desde Adif aseguraron en respuesta a las críticas que ha licitado obras por valor de 1.204.355.339 euros durante los seis primeros meses de 2019, y no 1.024 como por error se publicó ayer.