La izquierda desliga el pacto en la diputación del acuerdo entre Ribó y Gómez

La investidura de Toni Gaspar como presidente de la Diputación de València ha calmado las aguas entre los socios de la corporación. Las negociaciones se retomaron ayer tras un parón impuesto por el PSPV que ponía como condición a Compromís el voto favorable a Gaspar. Con la presidencia clara, retomarían el contacto.

La vista no se aparta del todo de lo que suceda en el Ayuntamiento de València, pero el pacto en la institución provincial ya no está tan atado a lo que suceda entre Joan Ribó y Sandra Gómez. Hay una voluntad clara entre los dos partidos de reeditar el gobierno de coalición como en la anterior legislatura aunque, eso sí, evidenciando la representación obtenida.

El PSPV tiene 13 diputados y Compromís 5, por lo que el reparto de áreas en un futuro ejecutivo no puede ser equidistante al anterior. La coalición quiere mantener lo que ahora tiene, pero es consciente de su inferioridad en escaños. El encuentro de ayer fue de máximos y todos expresaron lo que aspiran a conseguir.

En el caso de Compromís, no quieren renunciar a la vicepresidencia que ahora ostenta Maria Josep Amigó, pero el PSPV no tiene entre sus planes cederla. Al menos, no a la primera, pero están dispuestos a negociarlo. Según las fuentes consultadas, en una «situación normal» no cuentan con suficientes apoyos para tener el segundo rango tras el presidente.

Aun así, no cierran ninguna puerta y aunque la idea de gobernar en solitario parece ya más lejana, en el PSPV no descartan nada hasta que no se llegue a un acuerdo en firme. Por ahora, no se antoja próximo. El lunes volverán a reunirse para profundizar en las áreas y delegaciones que deben repartirse y los socialistas presentarán su propuesta para que la coalición la valore.

El apoyo al candidato fue rotundo y la tensión se ha rebajado considerablemente. La lealtad al pacto que garantizaba Compromís se evidenció, muestra de su voluntad para reeditar el gobierno de coalición.



«La postura lógica»

Uno de los principales interesados es el presidente Toni Gaspar, que también lo hizo patente en su discurso: «Hay que mantener el espíritu [el de la anterior legislatura]pero con mucha más fuerza». Gaspar siempre ha sido favorable a repetir el gobierno con Compromís, con quien se ha entendido en lo político y en lo personal durante el último año. Para el grupo socialista, esa es «la postura lógica» y lo que no se comprende (tampoco en algunos sectores de Compromís, como el Bloc) es que Ribó esté enrocado en la negociación con el PSPV para la alcaldía.

En la corporación provincial son «más proclives a la estabilidad», como señalaron ayer fuentes consultadas. La estabilidad, en el lenguaje botánico, es la suma de fuerzas progresistas en una coalición.

Esa ha sido la postura de Compromís en las últimas semanas. Las declaraciones oficiales se limitaban a reproducir lo acordado en el pacto del Botànic. Sin embargo, a principios de semana la coalición no quiso revelar el sentido de su voto de manera oficial hasta el día de antes de la investidura de Gaspar. No se produjo la llamada oficial a los socialistas para garantizar el voto a favor, como quedaron en la última reunión de los negociadores, aunque el presidente mantuvo contactos extraoficiales con sus socios para tantear sus intenciones.

Tampoco han respondido a las pretensiones del PSPV de conocer al portavoz de la coalición. Compromís lo decidirá en los próximos días en función de cómo se configure el acuerdo. En la investidura fue la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, quien ejerció de portavoz, aunque si reeditara su cargo, el rol lo asumiría de nuevo el diputado Xavier Rius.

Se podrán conocer las intenciones a partir del lunes, cuando se hable de las áreas que Compromís pierde y el PSPV gana, pero parece evidente que la voluntad es el acuerdo de cooperación.