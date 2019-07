Dos de cada tres plazas de Medicina se preadjudican a alumnos de fuera

Casi dos de cada tres plazas para estudiar el Grado de Medicina, la carrera más demandada, que oferta el Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV) han sido adjudicadas en la preinscripción a estudiantes de fuera de la Comunitat. Esta es la factura de la escabechina en el examen de Matemáticas II de la Selectividad del pasado junio, con un suspenso general al catear la prueba el 57 % de los aspirantes. La baja nota media en dicho ejercicio con un 4,478, la peor desde 2010, ha provocado la media global más pobre en la fase general de la selectividad desde 2013 con 6,287.









La lista de espera correrá

En la matrícula baja al 10 %

El complejo y largo examen de Matemáticas II, una prueba clave para todos aquellos que aspiran a sacar altas notas con el fin de entrar en Medicina, desató una ola de protestas en internet con más de 20.000 firmas pidiendo la retirada de los ejercicios. Indefensos frente a otras autonomias con selectividades menos exigentes, el alumnado valenciano ha visto mermada sus posibilidades de entrar en las titulaciones más demandadas en su propio territorio.Así, el 57 % de las plazas de las 10 carreras con mayor nota de corte (701 de 1.230 vacantes ) del SUPV se han adjudicado a alumnado de fuera. Hace un año, en estas 10 mismas titulaciones el estudiantado de otras autonomías obtuvo el 38 % de las plazas en la preinscripción.Nunca hasta ahora más de la mitad de las 530 plazas para estudiar el Grado de Medicina en las universidades públicas valencianas las han logrado alumnos de fuera. En los últimos seis cursos las cifras oscilan entre el 38,7 % y el 45,9 %. Este año, 345 de las 530 vacantes (el 65,1 %) las han ganado estudiantes de otras autonomías, 116 plazas más que hace ahora un año cuando el examen de Matemáticas II fue el más fácil de la década con una media de 7,235 puntos.La nota de corte en Medicina es la más alta de todo el SUPV con los tres grados que oferta a la cabeza de la tabla. El de la Universitat de València (UV) es el más exigente con un 13,018 sobre 14, cuatro centésimas menos que en 2018. Le sigue el de la Miguel Hernández (UMH), con un 12,921, y el de la Jaume I (UJI) de Castelló, con un 12,838. En ambos casos una décima inferior con respecto al año pasado.En lista de espera quedan 3.046 alumnos, 1.369 de ellos (el 45 %) de la Comunitat Valenciana. Las listas publicadas ayer son de preinscripción y no será hasta la matrícula , a finales de julio, cuando se conozca el número real de plazas de Medicina que ocupa el alumnado de otras autonomías.Los alumnos de fuera que tienen nota para entrar en Medicina en la UV, que el año pasado marcó la segunda nota de corte más alta de las 32 facultades públicas que imparten estos estudios en España, la tienen también para entrar en sus regiones de origen o en provincias próximas. Por tanto, la lista de espera corre bastante en Medicina porque el alumnado que sueña con ser galeno se preinscribe en todas las facultades con el fin de aumentar sus posibilidades de lograr plaza. Si no lo consigue, la alternativa es estudiar en la privada donde esta carrera de seis años cuesta como mínimo 12.500 euros por curso (siete veces más que en la pública).En la UV la preinscripción se ha cerrado con 215 de sus 320 plazas de Medicina adjudicadas a alumnos de fuera (67,2 %). No obstante, en este grado, según datos de la Universitat, alrededor del 10 % del estudiantado de nuevo ingreso (33 alumnos) en este curso 2018-19 proceden de otras regiones cuando en la preinscripción el45 % de las plazas (145) se adjudicaron a alumnos de fuera.Ingeniería Aeroespacial en la Universitat Politècnica de València (UPV) marca la quinta nota de corte más alta en la Comunitat, con un 12,692. El 62,5 % de las plazas, 75 de 120, son para alumnos de fuera en esta preinscripción. Ahora hace un año, 52 de las vacantes, el 40,3 %, se adjudicaron a estudiantes de otras regiones pero en la matrícula ese porcentaje bajó hasta el 29,4 %.