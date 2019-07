El Botànic se pone como objetivo "aunar esfuerzos" contra el desempleo

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que el Consell dará un nuevo impulso al diálogo social con el fin de "aunar todos los esfuerzos para generar empleo, bienestar y seguridad económica", y ha anunciado que antes de que acabe el mes convocará la Mesa de Diálogo Social.

Puig se ha pronunciado en estos términos tras concluir el Seminari de Govern-Estiu 2019, celebrado este fin de semana en Montanejos, y ha considerado "nuclear" el diálogo "entre toda la sociedad y fundamentalmente con las organizaciones representativas en el ámbito social y empresarial".

Antes de que acabe este mes de julio, se convocará la Mesa de Diálogo Social, cuya estructura se modificará para incluir una cuarta mesa sectorial sobre medio ambiente y emergencia climática, ha avanzado.

"Habían pasado muchos años en los que la concertación se había abandonado, y ahora ya no es así, pero tenemos que darle un marco de estabilidad al diálogo social", ha afirmado Puig.

El jefe del Consell ha destacado como otro de los grandes ejes de actuación la lucha contra la despoblación, por lo que ha apostado por "una aceleración importante" en las líneas maestras de la Agenda Valenciana contra la Despoblación, puesta en marcha durante la legislatura anterior.

En este sentido, ha señalado que se hará un plan de incentivos fiscales y en materia de servicios públicos con el fin de que "las comarcas del interior de verdad tengan futuro".

"La Comunitat no será una comunidad de futuro si no se superan todas las desigualdades, todos los desequilibrios", ha manifestado el president, que ha asegurado que la valenciana es "una sociedad inclusiva en cuanto a las personas y en cuanto a los territorios".



El PP: "Puig se ríe de los valencianos"

La vicesecretaria general del PPCV, Elena Bastidas, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "se ría de los valencianos desde su retiro veraniego pagado por los ciudadanos".

Bastidas se ha referido de esta manera al primer Seminari, que se celebra este fin de semana en Montanejos, donde "se ha quedado mudo cuando se trata de explicar su posible participación en la operación de un grupo mediático donde tenía 177.000 euros en acciones, o las dudas que pesan sobre la subvenciones que la Generalitat que él dirige ha dado a las productoras de su hermano o el caos en Sanidad, la quiebra de A Punt o los retrasos en la Dependencia", ha subrayado en un comunicado.

El encuentro del equipo de gobierno es, a juicio del PPCV, "el pistoletazo de salida a las vacaciones de un Consell que no ha hecho nada más que repartirse los sillones y solo está pendiente de irse cuanto antes a descansar en lugar de gestionar".

"Se ríen de los valencianos desde su retiro veraniego pagado con el dinero de todos los ciudadanos. No hace falta que invadan Montanejos un fin de semana con gastos pagados para reunirse. Lo mismo podrían hacer en las dependencias de la administración y saldría más barato", ha reprochado.

Bastidas ha insistido en que, mientras el Consell está en Montanejos, "hay playas que tienen que clausurarse por contaminación medioambiental, los centros de salud y hospitales se cierran, las listas de espera sanitarias continúan creciendo y hay casi 25.000 dependientes en listas de espera".

Para la diputada autonómica, los seminarios "fueron un fracaso total en la anterior legislatura", donde "los temas profesionales y de gestión no fueron la prioridad de esos encuentros fraterno-festivos".

"Más útil sería para los valencianos anular estas reuniones del mestizaje, con todo lo que implica de desplazamientos, y ahorrarse los más de 20.000 euros de dinero público que nos cuestan. En realidad acaban siendo unas vacaciones pagadas por todos los valencianos donde no se habla de los problemas de la gente. Cada uno debería pagarse la fiesta de su bolsillo", ha reiterado.

Elena Bastidas ha indicado que "mientras el número de altos cargos se ha disparado más de un 50% con 81 nóminas más que en la anterior legislatura", "en lugar de hablar de los problemas de los valencianos", "solo se preocupan de cómo se mantienen, cómo enchufar a más gente y cómo subir los impuestos".

Respecto al contenido del Seminari, Bastidas ha indicado que "es todo humo". No obstante, ha asegurado que los miembros del Consell "no engañan" a los ciudadanos con "sus fábulas de ficción que no se corresponden con lo que ocurre realmente en la calle".

"A quien de verdad debe dar explicaciones el Consell de su gestión es a los valencianos", ha defendido Bastidas, para quien "resulta curioso que se junten en un fin de semana alegre a la vez que los miembros del Consell que repiten de la pasada legislatura pasarán entre 7 y 11 meses sin comparecer en Les Corts". "Esta tomadura de pelo ya no la aguanta nadie", ha concluido.