El PP critica jornadas «interminables» por recortes en sanidad

El portavoz adjunto del Grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, ha criticado que «los recortes en Sanidad» del la Generalitat «condenan a los médicos a jornadas laborales interminables en detrimento de la calidad asistencial de los castellonenses». El edil ha lamentado que el Consell que preside Ximo Puig «no vea el daño irreparable que está causando a la Sanidad pública la falta de médicos de familia y pediatras porque no se refuerzan las plantillas en verano», señaló ayer el regidor en un comunicado. Además, ha reprochado que «desde el gobierno municipal que preside Amparo Marco no hayan expresado ninguna queja contra la Conselleria de Sanidad por esta coyuntura que perjudica a todos los castellonenses», subrayaba ayer.

«La situación es tercermundista e indignante, con consultorios que no pasan consultas por las tardes; otros que ni siquiera abren pese a que sí estaba previsto en el Plan Especial de vacaciones de la Generalitat y, en el peor de los casos, está el de la Marjalería que solo abre una hora al día», relata el edil popular, quien hizo hincapié en que, «además, los profesionales de la Sanidad pública están condenados a sobrepasar el número de pacientes que tienen asignado por día, porque la falta de planificación del Consell de Puig y los recortes en esta materia que venimos sufriendo durante todo el año se agravan durante el verano», recalcó ayer.



Riesgo para la asistencia

El PP también se ha sumado a la denuncia «que realizan sindicatos como CSIF Castellón, que aseguran que un médico del centro de salud Barranquet de la capital de la Plana está atendiendo en la actualidad a 3.662 pacientes, por encima de la ratio de las 1.500 tarjetas SIP que marca la legislación». El portavoz popular ha reprochado que «las denuncias de sindicatos, médicos y pacientes no sean suficientes para que se tome en serio un grave problema que pone en riesgo la salud de los castellonenses. Lo que se está viendo en Castelló no tiene nombre; la saturación de las consultas no ayuda precisamente a prestar la atención de calidad que merecen los usuarios», agrega.