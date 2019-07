Los valencianos apoyarían el modelo de transporte público para luchar contra el cambio climático

«¿Qué hay que hacer en caso de incendio? Encontrar un punto intermedio entre relajarse y entrar en pánico. Y después actuar. Ni minimizar el problema, ni darlo por perdido». Con este consejo Héctor Tejero y Emilio Santiago, activistas contra el cambio climático, han querido empezar su libro ¿Qué hacer en caso de incendio?

Un escrito que como ellos catalogan se trata de un manual de instrucciones para un Green New Deal español: por qué es necesario y qué ocurriría en caso de no ponerlo en marcha; en qué consiste; y por qué y cómo es posible desplegarlo políticamente en el escenario presente -no en un escenario real con condiciones idóneas-, haciéndose cargo así de todas las limitaciones de la política, pero sin renunciar a los cambios más ambiciosos.

Héctor Tejero y Emilio Santiago han presentado junto el ambientólogo Andreu Escrivá en València el libro. En la presentación han hablado de la importancia de dar una respuesta política e institucional a la emergencia climática.

El Green New Deal se traduce literalmente como «Nuevo Pacto Verde» y es una actualización del New Deal desarrollado por Franklin D. Roosevelt, en la década de 1930, para hacer frente a los efectos de la Gran Depresión. El Green New Deal pretende hacer frente a la crisis ecológica y a la creciente desigualdad social, mediante un programa de transición para la reforma del Estado y la economía en un sentido ecologista y de redistribución de la riqueza.

Entre las políticas verdes necesarias para dicha transición, se encuentra la de fomentar el transporte sostenible: «líneas de cercanías como elemento vertebrador de áreas metropolitanas provinciales, así como la implementación de carriles bus-VAO en todas las autovías de entrada a las grandes ciudades del país» o «reducir mucho la movilidad privada motorizada —de combustión, pero también eléctrica», son algunas de las políticas a las que hacen referencia en cuanto a transporte. Ante estas medidas, ciudades como la de València les queda por avanzar.

El 88 % de los valencianos reconoce que se desplazaría diariamente en transporte público si fuese gratuito, según un estudio realizado en 2018 por la compañía de alquiler de vehículos Alphabet. Esta cifra recogida con el actual modelo de transporte valenciano, aumentaría si se apostara por el modelo citado en ¿Qué hacer en caso de Incendio?.

En esta línea desde la Generalitat, con el objetivo de potenciar el uso del transporte público entre los jóvenes, se anunció en abril la creación de un billete único para jóvenes con transbordos bonificados para los diferentes servicios de transporte público como Renfe Cercanías, FGV o la red de autobuses urbanos e interurbanos.

Estas medidas se acercan al horizonte del modelo económico que proponen Tejero y Santiago, pero se necesitan políticas más «agresivas» para llegar a incluir «el transporte público como derecho social» como «rebajar notablemente las tarifas, que deben alcanzar la gratuidad para algunos sectores».

Dentro de la obra literaria hay políticas directas para una transición ecológica firme que recoge proyectos dirigidos a cada ámbito social, económico y político, con el fin de dejar de lado el neoliberalismo que hoy en día sigue dirigiendo la sociedad.