El sindicato Unión Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV) demanda a la Conselleria de Sanitat.

Tras la toma de plazas de enfermería y auxiliar de enfermería en los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, el sindicato ha descubierto que clases de alumnos enteras se presentaron a las oposiciones sin la posesión efectiva de la titulación necesaria. Este caso se extiende incluso a los facultativos de psicología clínica.

Los estudiantes de dichas titulaciones presentaron la solicitud para la oposición con fecha límite del día 10 del 11 de 2017. Más tarde, se presentaban a las opoiciones el pasado 21 de octubre de 2018. Las oposiciones permiten acceso a la bolsa de empleo público a través del sistema de puntos. Los estudiantes se presentaban a sabiendas de que no se les pedía la titulación hasta el momento de la toma de la plaza, es decir, hasta el pasado mes de mayo. Así lo explica Mario Badenas, el delegado de la Unión Sindical Obrerara de la Comunitat Valenciana (USOCV) del Hospital Clínico de València. "Es muy fácil, al mirar la fecha de finalización de la titulación salta a la vista que la obtención del título es posterior a la inscripción a la oposición", acusa Badenas.

Mario Badenas, en nombre del sindicato USOCV, está llevando a cabo una demanda contra Recursos Humanos de la Consellería de Sanidad. "Ellos gestionan la bolsa de empleo y conocen los datos", afirma. El pasado mes de mayo se publicaron los resultados de a bolsa de empleo y USOCV reclamó a la Consellería de Sanidad esta irregularidad. La respuesta de la Consellería ha sido "El proceso de selección ha sido auditado y su estado es correcto", según cuenta Badenas. "Esas personas obtuvieron puntos por unas oposiciones a las que no tenían derecho a presentarse, dejando fuera a muchas personas", añade.

Paco López es el delegado de USOCV del Hospital La Fe y alega que "La Consellería nos pide nombres y los tenemos, pero ellos también los tienen".

No es solo ahora cuando se encuentran incongruencias, sino que ya desde que se realizó el examen opositorio para auxiliar de enfermería en Alicante, el 16 de septiembre de 2018, se empezaron a dar situaciones que llevaron al sindicato USOCV a exigir su anulación y repetición. El sindicato asegura que se utilizaron móviles en el examen, pero la Conselleria respondió que se usaron inhibidores de señal, según Paco López. A esto se le sumó la salida de los opositores al baño o que la distancia mínima entre personas para realizar un examen no se cumplía, dando muchas facilidades para copiarse. La petición de anulación del examen no se llevó nunca a cabo.

En noviembre de 2019 se emanará una nueva normativa acerca del sistema de la bolsa de empleo. A pesar de esto, el delegado de USOCV piensa que "Va a funcionar exactamente igual". A demás, Badenas añade que "Nos gustaría cambiar la transparencia y las normativas del registro de la bolsa".