El Consell pagará más de 56.000 facturas por valor de 742 millones con el FLA extraordinario

El Consell abonará un total de 56.787 facturas por importe de 742,3 millones de euros a lo largo de este mes de julio, gracias a la llegada del FLA extraordinario, procedente del Fondo de Liquidez Autonómico integrado en el Fondo de Financiación de las comunidades autónomas, según ha informado el Consell en un comunicado.

De la cifra total a abonar, más del 85 % de las facturas corresponde a gastos de la Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València, que supone prácticamente el 67 % de la cifra total a abonar.

Asimismo, en sanidad está incluido el pago de la facturación de junio de las farmacias.

La segunda conselleria en pagos es Educación y Cultura. Así, estos dos departamentos suponen casi el 93 % de las facturas y el 80 % de los pagos.

Al respecto, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha explicado que se ha priorizado el pago de aquellas facturas relacionadas con la prestación de servicios públicos fundamentales con el objetivo de "garantizar la prestación de un servicio de calidad a todos los valencianos y valencianas", ha señalado

En este sentido, en estos pagos del FLA se han incluido las facturas de los conciertos educativos (3.535 facturas, 51,4 millones), sanitarios (7 facturas, 3,3 millones), de farmacia (3 facturas, 109 millones) y de servicios sociales (263 facturas, 9,4 millones).

Soler ha expresado su "satisfacción" porque los proveedores de la Generalitat "puedan cobrar por los servicios prestados en tiempo y forma", ya que de la viabilidad de estas empresas "dependen muchas familias valencianas" y por ello ha resaltado que esta inyección de liquidez "contribuirá a dinamizar la economía valenciana y tendrá a su vez un efecto positivo sobre el mercado de trabajo".

No obstante, ha vuelto a reivindicar un nuevo sistema de financiación autonómica "justo, que no nos obligue a depender del FLA". "Mientras no se cambie la financiación autonómica, el FLA es necesario para cubrir servicios públicos fundamentales y pagar a los proveedores de la Generalitat", ha lamentado.

Asimismo, Soler ha mostrado su satisfacción porque "al menos este año el FLA extraordinario ha llegado en julio y no en septiembre, como ocurría con el anterior Gobierno central".

Atendiendo a la distribución de los pagos según el resto de conselleries, Educación y Cultura concentra un total de 4.254 facturas por importe de 98 millones de euros, la segunda cifra más alta tras Sanidad. En ellos, se incluye la subvención de 50 millones a las universidades valencianas.

El resto de departamentos presenta cifras más reducidas: Conselleria de Vivienda 726 facturas, 36,3 millones; Conselleria de Justicia 713 facturas, 12,3 millones; Conselleria de Igualdad 744 facturas, 19,4 millones; Conselleria de Agricultura 635 facturas, 15,3 millones; Presidencia 414 facturas, 3,1 millones; Conselleria de Hacienda 386 facturas, 25,5 millones.

A continuación se sitúa la Conselleria de Economía Sostenible 199 facturas, 1,2 millones; Agència Tributaria Valenciana 166 facturas, 5,3 millones, Conselleria de Participación115 facturas, 1,1 millones, y la Agència Valenciana de Seguridad con 42 facturas, 27 millones.

La Tesorería de la Generalitat ya ha cargado estas facturas a la plataforma del Ministerio y, a partir de este momento, el ICO es el encargado de realizar los pagos. Los proveedores pueden comprobar los datos de sus facturas, tanto en la plataforma del Ministerio de Hacienda como en la aplicación habilitada por la Generalitat en consultar aquí, según las mismas fuentes.

Así, introduciendo el NIF del proveedor y el importe bruto o líquido de una de las facturas pendientes, se tiene acceso al resto de datos como el estado en que se encuentra esa factura, referencia de la misma o entidad con la que el contratista tiene el derecho de cobro, entre otros.