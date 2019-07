Los nutricionistas piden más control sobre las máquinas expendedoras en hospitales y colegios

Patatas fritas y snacks, palitos de pan, bollería industrial variada como palmeras, croissants y tortas de manzanas y bebidas de distintos sabores con alto contenido en azúcar y altas concentraciones de cafeína son algunos de los productos que las máquinas de vending de hospitales, centros de salud y centros educativos públicos siguen ofertando en nuestra comunidad autónoma.

Así lo ha advertido el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), quien reclama mayor control sobre estas máquinas para que verdaderamente se cumpla la normativa sanitaria vigente: "Hace un año aproximadamente el Consell aprobó el Decreto 84/2018 de fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de la Generalitat, que obligaba a cambiar alimentos y bebidas en las máquinas expendedoras y, hasta el momento, hemos comprobado que aún no se han incorporado opciones más saludables", asegura Paula Crespo, dietista-nutricionista y presidenta del CODiNuCoVa.

En este sentido, la nueva normativa exigía un nuevo listado de productos que debían incluir obligatoriamente las máquinas de vending: como opción para hidratarse, las máquinas deberían contener agua envasada, leche desnatada o semidesnatada, refrescos sin azúcar añadido y zumos de fruta; y como tentempiés, yogures bajos en grasa y sin azúcar añadido, panes integrales, fruta fresca, frutos secos no fritos y bajos en sal y platos a base de vegetales frescos y sopas vegetales frías. No obstante, transcurridos el plazo de adaptación que daba el decreto, la situación no ha cambiado.



Cómo afectan los ultraprocesados

El hecho de que se mantengan bebidas azucaradas y productos ultraprocesados en las máquinas expendedoras tiene consecuencias, en primer lugar, sobre la salud de la sociedad: "La mayor parte de este tipo de alimentos presentan alto contenido en sal, grasas poco saludables, azúcar y algunos de ellos están elaborados a base de harinas refinadas. Una fuente de calorías vacías sin ningún aporte nutritivo, que provocan un aumento de peso y, si su consumo es reiterado en el tiempo, problemas metabólicos y cardiovasculares", explica el dietista-nutricionista Luis Cabañas, secretario del CODiNuCoVa.

Por otro lado, el fácil acceso a esta clase de alimentos refuerza una tendencia de consumo instaurada en nuestra sociedad. "Este tipo de productos ya son atractivos, para niños y jóvenes especialmente, por el bajo precio, la publicidad engañosa y los aditivos que intensifican su sabor. Si los ponemos a disposición de la sociedad, se puede desvanecer los esfuerzos que estamos realizando por inculcar una correcta educación alimentaria, por no hablar de la contradicción que resulta en hospitales y centros de Atención Primaria donde se vela por el cuidado de la salud de la población", añade la presidenta del CODiNuCoVa.



Recomendaciones para las máquinas de vending

Además del cumplimento de la normativa sanitaria vigente, el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas ha realizado un conjunto de aportaciones sobre este decreto con el propósito de conseguir fomentar, de forma eficaz, una alimentación saludable de verdad.

Por ejemplo, el colectivo propone eliminar de las máquinas expendedoras todo tipo de refrescos al no poseer ningún beneficio nutricional, así como los zumos envasados, que mantienen altas cantidades de azúcar, o en su caso edulcorantes.

"Los dietistas-nutricionistas, como referentes profesionales en la alimentación, podemos ayudar a que la sociedad crezca más sana desde la alimentación. En este sentido, nos queremos involucrar en todas las acciones que se realizan para la promoción de unos hábitos de alimentación saludable, luchar contra la obesidad y prevenir sus comorbilidades", afirma Cabañas.

Además de estas aportaciones, el CODiNuCoVa ha planteado para el nuevo ejecutivo otras propuestas en esta misma línea, como la supervisión de los menús escolares y de los servicios de restauración colectiva para conseguir que sean un ejemplo de alimentación saludable.

Igualmente, en relación con las enfermedades en las que la alimentación juega un papel fundamental tanto en su abordaje como en su tratamiento, proponen la incorporación definitiva de la figura del dietista-nutricionista en el Sistema Valenciano de Salud. "Está demostrado que la atención nutricional mejora sustancialmente las enfermedades no transmisibles, como la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares, entre otras, así como ayuda a reducir el tiempo de estancia hospitalaria, con una consecuente disminución del gasto sanitario", concluye Paula Crespo.