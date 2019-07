Rus: "Estoy imputado desde que tomé la comunión"

El expresidente de la Diputación de València y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, declara en estos momentos ante el Juzgado de Instrucción 9 por el pago de una presunta mordida en un contrato de Llutxent, la primera denuncia que se interpuso contra el yonki del dinero, Marcos Benavent, y en la que Rus ha acabado investigado tras declarar Benavent que "todo se hizo para financiar al Olímpic".

Rus ha llegado tranquilo a la Ciudad de la Justicia. "Estamos acostumbrados, esto ya lo conozco como si fuera mi casa. Es bueno venir, por lo menos a desmentir y decir todo lo que tengo que decir: Todo es mentira", ha asegurado a la entrada del edificio judicial.

El exalcalde de Xàtiva ha recordardo que en la causa por la que va a declarar hoy "a Benavent el que lo denuncié fui yo. El se ha visto acorralado y como es un cobarde, que se va del país porque tiene miedo. Y después viene y le aconsejan tirar para arriba". Sin embargo, al ser preguntado sobre la situación curiosa de pasar de denunciante a investigado en esta causa, Rus ha tirado de ironía. "Yo estoy imputado desde que tomé la comunión. Daremos la cara. no me he ido a Ecuador", ha asegurado.

Niego todo lo que esta diciendo hasta ahora.

El expresidente de la Diputación de València niega todas las acusaciones que se le atribuyen tanto en el caso Taula como en esta causa sobre las ayudas de LLutxent. "No niego una cosa, [Benavent] era un hombre de mi confianza y lo pagué políticamente. Uno tiene que hacerse responsable de lo que hace. Y claro, puse a un señor que se ofuscó, montó discotecas y se fue por ahí. el dinero lo cogió él y [lo gastó] en discotecas". Por último, Rus asegura que "no me siento víctima, me siento perseguido" porque "antes de hacer cualquier cosa ya era el culpable, demostraremos que todo eso no es verdad".