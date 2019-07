Ábalos ofrece paliar la infrafinanciación para atraer a Compromís

El Gobierno de Pedro Sánchez ofrecerá medidas que «atenúen» la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana en el documento que entregará a Compromís para obtener su apoyo a la investidura del candidato socialista la semana próxima.

La coalición valencianista incluía como primera de sus cuatro exigencias un calendario para la reforma de la financiación autonómica. Tras la reunión de ayer entre el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, y el único diputado de Compromís, se desprende que la propuesta final para captar el sí de Joan Baldoví a Sánchez pasa por mejoras a la situación financiera de la Comunitat Valenciana.

El Gobierno estudia «fórmulas que suponen no incumplir con el modelo de financiación mientras esté vigente», señalaron fuentes del ejecutivo a este diario tras el encuentro.

La pelota está en el tejado del Ministerio de Hacienda, el competente en esta cuestión. Como publicó Levante-EMV, el departamento de María Jesús Montero se resiste a concretar aspectos que dependerán del próximo gobierno, como los plazos de un nuevo modelo, pero sí ha deslizado la predisposición a decretar mejoras transitorias. El problema es que deben encajar en el sistema de financiación y no generar una guerra entre territorios.

A Baldoví, la melodía tras la reunión con Ábalos le suena bien, pero hasta conocer la partitura no habrá respuesta formal de la coalición. Esta se someterá además al criterio de la ejecutiva, dijo el diputado.

El clima del encuentro fue bueno, favorable a alcanzar un pacto, señaló el diputado valencianista a este diario. No obstante, «mientras no haya ese acuerdo, Pedro Sánchez no cuenta con nuestro voto a favor», puntualizó Baldoví, incidiendo en que también esperarán a escuchar la «agenda social» del actual presidente en funciones.

El documento de los socialistas debe estar hoy. Si Ábalos no dio una respuesta general ayer a las exigencias es porque una de ellas (la supresión del peaje de la AP7, ya anunciada) sí le compete a su departamento, pero las otras dependen de Hacienda (financiación y la deuda de la Marina de València) y de Agricultura (compensaciones al hundimiento de la citricultura). No obstante, la realmente complicada es la de la financiación.

Por ahora, los socialistas tienen negociado desde hace semanas el apoyo del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), pero están lejos de sumar una mayoría para investir a Sánchez como presidente. Las posiciones con Unidas Podemos están alejadas y Baldoví apeló ayer a la «generosidad y la responsabilidad» de socialistas y de Pablo Iglesias para que haya gobierno en julio.

El único voto de los valencianistas podría cobrar un valor especial si prosperara la operación que ayer comentaba la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pero que el propio Baldoví calificó de «altamente improbable».

Se trataría de sumar los votos favorables de ERC, PNV, EH Bildu, Compromís y el PRC, mientras que Unidas Podemos, PdeCAT y Coalición Canaria se abstendrían. El resultado hipotético sería de 150 votos a favor y 149 en contra. Los partidos con un solo diputado cobrarían una relevancia así mayor para la victoria de Sánchez.

Baldoví restó ayer, sin embargo, posibilidades de futuro a una operación como la señalada, que supondría que el presidente se sustentaría directamente sobre el voto favorable de los diputados independentistas de ERC. Además, de momento ni Podemos ni la formación de Carles Puigdemont y Quim Torra garantizan a estas alturas una abstención.

La operación no otorgaría tampoco estabilidad a un futuro gobierno, que volvería a encontrarse a los pocos meses con la necesidad de buscar un acuerdo parlamentario amplio para sacar adelante sus presupuestos.

Estos son fundamentales para la C. Valenciana. El proyecto de 2019, rechazado en la Cámara, mejoraba las inversiones del Estado hasta acercarlas a lo recogido en el nuevo Estatut d'Autonomia: han de ser proporcionales a la población valenciana en España (10,6 %). Esas cuentas asumían la deuda pública que arrastra la Marina de València. Los presupuestos de 2019 están ya descartados, pero los compromisos se considera que se mantendrán si Sánchez presenta los de 2020.