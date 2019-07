Un estudiante de ESO, en el traje de los astronautas

Gerard Mendoza Ferrandis acaba de finalizar 4º de ESO y antes de empezar a cursar el Bachillerato Internacional tiene que hacer una parada especial o, mejor dicho, espacial. En concreto, en la sede que la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, por sus siglas en inglés) tiene en Alabama (Estados Unidos). Gerard, que cursa sus estudios en el Complejo Educativo Mas Camarena de Bétera, es uno de los ocho alumnos españoles que recibe una beca de la Embajada de EE UU en España para participar en el programa de formación y entrenamiento de la Advanced Space Academy.

El concurso –para el que tuvo que realizar un vídeo, un escrito, presentar dos cartas de recomendación y que también ha tenido en cuenta sus calificaciones y nivel de inglés– conmemora este año el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, y los estudiantes sentirán en primera persona cómo es la experiencia de ser astronauta durante una semana.

«No me lo esperaba, la participación era muy alta y creía que era imposible conseguirlo entre tanta gente», explica el adolescente, que ha destacado entre 712 candidatos de toda España. Considera, que la experiencia, que empezará el 2 de agosto en Madrid, desde donde partirán hacia Atlanta para después trasladarse a Hutsville, «es una buena oportunidad para saber cómo entrenan los astronautas y cómo es una misión espacial, y también para conocer a gente nueva».

Explica que es fan de Yuri Gagarin, «la primera persona que se aventuró en el espacio y sin saber qué iba a pasar», y de Pedro Duque, «el primer español», y que la formación le ayudará a saber si va bien encaminado en sus estudios y a decidir mejor. «Me gustan las ciencias desde hace tiempo, siempre se me han dado bien; en los últimos años me he interesado por el sector espacial. Quiero hacer Ingeniería Aeroespacial, porque me gusta el diseño y planificar misiones... y me gustaría ser astronauta, si se puede», asegura.

El programa al que asistirá Gerard está enfocado a la preparación universitaria y, en él, los asistentes podrán desde completar una misión espacial hasta experimentar con simuladores. El objetivo es que los jóvenes obtengan una visión lo más cercana y real de lo que vive un astronauta. La embajada americana asegura que en el programa ha sido seleccionada «la futura élite de la ciencia y la tecnología españolas» y Gerard cree que la experiencia le ayudará en su formación y su futuro laboral, ya que «varios astronautas de la NASA pasaron por este programa», que empezó en 1982.