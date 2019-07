Rus acusa a Benavent de ser un "cobarde" y contrataca: "Todo es mentira"

El expresidente de la Diputación de València y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, arremetió ayer duramente contra su colaborador y, durante años delfín, Marcos Benavent, al que acusó de ser «un cobarde» por «declarar lo que le interesa porque ya ve la tormenta encima y ha cambiado la declaración para echarme a mi la culpa y a otro».

Rus acudió a media mañana a la Ciudad de la Justicia para declarar ante el Juzgado de Instrucción 9 en la primera denuncia que la Diputación de València interpuso contra Marcos Benavent después de desaparecer en las Navidades de 2014. La institución provincial, cuando aún estaba dirigida por Rus, acusaba al gerente de Imelsa de estafa, falsedad y malversación de fondos públicos cometidos en el pago de tres pagarés emitidos en 2013 para abonar la sustitución del alumbrado en Llutxent, por valor de 60.000 euros, que nunca se llegó a ejecutar.

Rus pasó de denunciante a investigado, tras declarar el autoconfeso yonki del dinero que el dinero se desvió de su destino legal a petición de Rus para desviarlo en parte al Olímpic.

Unas acusaciones que el expresidente de la Diputación de València negó en su declaración ante el juez y el fiscal, los únicos a los que accedió a responder Rus. El exalcalde de Xàtiva explicó, según fuentes conocedoras de su declaración, que supo que existían problemas con el contrato de Llutxent porque el responsable del mismo le advirtió de una inspección del IVA y que «se había pagado una obra que no se había hecho». Según las explicaciones de Rus, fue el mismo Marcos Benavent quien le aseguró que todo se debía «a un error» y que el dinero se devolvería por parte de los empresarios que participaron el expediente.

Aunque tras este acuerdo «privado» se dejó de pagar un plazo por lo que Rus decidió interponer la denuncia contra Benavent, a quien negó haber pedido dinero para el Olímpic o haberlo recibido en un despacho de la institución provincial.



«Como si fuera mi casa»

A la entrada y salida de la Ciudad de la Justicia, Alfonso Rus se mostró tranquilo por su nueva comparecencia judicial. «Estamos acostumbrados, esto ya lo conozco como si fuera mi casa. Es bueno venir, por lo menos a desmentir y decir todo lo que tengo que decir: todo es mentira». El exalcalde de Xàtiva recordó que esta causa se abrió porque «a Benavent el que lo denuncié fui yo. Él se ha visto acorralado y, como es un cobarde, se va del país porque tiene miedo aunque después viene y le aconsejan tirar para arriba».

Interrogado sobre la situación curiosa de pasar de denunciante a investigado en esta causa, Rus tiró de ironía: «Yo estoy imputado desde que tomé la comunión. Daremos la cara. no me he ido a Ecuador». Al tiempo que añadía: «Niego todo lo que (Benavent) está diciendo hasta ahora. Sólo no niego una cosa: [Benavent] era un hombre de mi confianza y lo pagué políticamente. Uno tiene que hacerse responsable de lo que hace. Y claro, puse a un señor que se ofuscó, montó discotecas y se fue por ahí. el dinero lo cogió él y [lo gastó] en discotecas».

La reacción de la defensa de Marcos Benavent, presente en la comparecencia, a las declaraciones de Rus fue inmediata. El abogado del yonki del dinero solicitó ayer una nueva declaración de Marcos Benavent, en aplicación del artículo 400 de la ley de enjuicimiento criminal que permite a un investigado «declarar cuantas veces quisiere».