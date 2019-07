«El Consell no paga los doblajes como está estipulado»

Para el secretario provincial de València del Sindicato Médico CESM, José Iranzo, el problema de la falta de pediatras «es un tema de formación vía MIR y es un problema nacional que estamos denunciando de forma sistemática y que se agrava en vacaciones». Pero, además, Iranzo denuncia una «explotación encubierta» que viven los pediatras «que ven desbordadas las agendas y duplican el número de pacinetes y horas en verano para cubrir las vacaciones de los compañeros porque no hay pediatras para que realicen las sustituciones».

Y es que la Conselleria de Sanitat «debería estar pagando los doblajes que tiene estipulados desde 2007 en una norma, que podría estar derogada pero no lo está, y que afirma que si no se encuentra sustituto y otro facultativo debe asumir y duplicar su carga de trabajo debe haber una compensación económica. Pero eso se ignora sistemáticamente por parte de la Conselleria de Sanitat y al final se trabaja el triple para dar el servicio. De hecho, los mismos planes de vacaciones ya no contemplan la presencia de sustitutos y eso también afecta a la medicina familiar».

Iranzó, además, no lo duda y asegura que la pediatría «es un valor en alza. Todos los pediatras tiene trabajo y muchos trabajan, incluso, en dos sitios diferentes. Hay una falta de gestión enorme por parte del ministerio a la hora de sacar nuevas plazas y el problema se acrecentará en breve por las jubilaciones masivas que van a llegar».

A la falta de plazas se suma, además, que solo el 29 % de los residentes (MIR) de pediaría elige como destino profesional los centros de salud, según datos de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ante eternas jornadas en turno de tarde, una media de 40 paicentes al día y sin incentivos que compensen la sobrecarga de trabajo.