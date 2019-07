"Nunca hubo una guerra civil, fue un conflicto armado internacional"

«Nunca hubo una guerra civil, se trata de un conflicto armado internacional». La frase lapidaria es de Josep Almudéver, brigadista republicano y excombatiente, que a sus casi cien años de edad (el día 30 es su aniversario) se muestra contundente y lucido sobre una etapa de la historia de España que aún pervive en la memoria de muchos.

Palabras que resonaron ayer en el homenaje que la Generalitat le ofreció en la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ante una treintena de asociaciones memorialistas que aprovecharon el acto para reclamar una ley valenciana de Reparación de las Víctimsa del Franquismo.

Almudéver, que agradeció el reconocimiento, definió con firmeza lo que, en su opinión, «fue la mentira más grande. Nunca hubo una guerra civil, se trató de un conflicto armado internacional, ya que intervinieron miles de militares de otros países», sentenció, al tiempo que rememoró sus años como miliciano: «Una lucha por la voluntad del pueblo trabajador». También tuvo palabras de recuerdo para su localidad natal Alcàsser y sus comienzos en la carrera militar con 17 años. Rememoró cómo el Gobierno francés no entregó las armas compradas por la República, amparándose en que no se lo permitió el Comité de No-Intervención, según relata en uno de los pasajes de su libro El Pacto de No Intervención. Pobre República, Memorias del miliciano y brigadista internacional José Almudéver Mateu del que entregó ayer un ejemplar firmado a la consellera Rosa Pérez Garijo, quien alabó la figura del brigadista valenciano: «Fue una persona que luchó porque este país volviera a tener derechos democráticos y libertades, las que tenemos ahora. Representa la memoria viva de esa Historia». La consellera, acompañada de la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Belén Cardona, reivindicó la celebración de actos como el de ayer «para recordar que los derechos nunca están garantizados por siempre jamás. Es muy importante tener muy claro cuál es nuestro pasado para que la historia no se vuelva a repetir».

Tras el acto institucional, se celebró el encuentro entre las treinta asociaciones memoralistas valencianas para presentar sus reivindicaciones a la responsable de Memoria Histórica de la Generalitat.



Reivindicaciones

Las entidades reclamaron al Botànic la promulgación de una ley valenciana de Reparación de las Víctimas del Franquismo. «Lleva años dormida y debe aplicarse», insistieron. Una norma que declare nulas de pleno derecho todas las sentencias y resoluciones de las causas políticas dictadas por los tribunales del régimen franquista en la Comunitat Valenciana.

Las asociaciones consideran urgente también la construcción de memoriales en los cementerios de Paterna, Llíria, València, Alicante, Gandia y Benaguasil, así como la publicación en internet de un mapa de fosas o la creación de un Archivo Central de la Memoria Democrática.

Pero, además, señalan necesario, tanto la creación de un Museo de la Memoria del País Valencià, como la divulgación entre los estudiantes de institutos de lo ocurrido. Para esto último, plantean la creación de un tipo de ayudas o becas al profesorado de las universidades y centros docentes para su formación.

Las asociaciones plantearon otra serie de actuaciones urgentes como la creación de un laboratorio y banco de ADN públicos, así como de memoriales «con testimonios para generaciones futuras», y un columbario para todos los restos que no hayan sido reclamados o identificados, además de un mapa de fosas, una web y una base de datos que informe y facilite los trámites y búsquedas.