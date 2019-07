Compromís apura los plazos ante la falta de concreción de la oferta del PSOE

El PSOE hizo llegar el jueves el documento en el que daba respuesta a los puntos exigidos por Compromís para que la formación valencianista dé su voto a Pedro Sánchez en el proceso de investidura del candidato socialista que arranca el lunes. Sin embargo, dicho documento llegó incompleto, según afirma Compromís, al no incluir la respuesta en materia agrícola.

Las demandas de Compromís al PSOE se centraban en cuatro puntos básicos: compromiso de mejora de la financiación autonómica de la Comunitat, la condonación de la deuda de la Marina, la gratuidad de la autopista AP-7 y medidas paliativas para la crisis del sector citrícola. Este último aspecto es el que según la formación valencianista no estaba incluido en el texto remitido a última hora del jueves por Ferraz.

Según fuentes de Compromís consultadas por este diario, el partido estaba en cualquier caso «estudiando» desde ayer por la mañana la respuesta socialista a las demandas presentadas por el líder del grupo en el Congreso, Joan Baldoví, al secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos durante su reunión del miércoles. Sin embargo, rechazaron hacer declaraciones al respecto de las sensaciones generadas por el texto «hasta que no recibamos el documento completo».

Al cierre de esta edición, el partido continuaba sin haber recibido ese cuarto punto de sus exigencias. Se trata del destinado a mitigar la crisis que azota al sector citrícola valenciano.

Así, la formación valencianista apura los tiempos para dar una respuesta al PSOE. Afirman, además, que su posición podría fijarse «durante el fin de semana», lo que colocaría su decisión dentro de las últimas 48 horas antes del inicio del proceso de investidura de Sánchez en el Congreso, que da comienzo este lunes a las 12:00 horas.

Pese a que el ámbito que falta por incluir es el referente al sector agrícola, el ámbito más sensible y que está ocupando un espacio más relevante en las conversaciones entre socialistas y Compromís es el de la financiación autonómica.

La formación valencianista no quiso valorar las propuestas del PSOE en esta materia hasta tener el documento completo. No obstante, se espera que la oferta de Ábalos para convencer a Compromís vaya por la vía de las «mejoras» de la situación actual, pero sin salirse del sistema imperante a nivel estatal con el objetivo de no perjudicar a terceras autonomías.