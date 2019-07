Una administrativa del centro de salud de Beniparrell se niega a atender a un paciente en valenciano

«Bon dia, quan estarà l'analítica del meu pare?». Esta fue la pregunta que realizó, el pasado 18 de julio, un vecino de Beniparrell cuando llamó al centro de salud local para interesarse por el resultado del análisis de su progenitor. Pero la administrativa que le cogió el teléfono le contestó: «¿Qué dice? No le entiendo». Y le emplazó a dirigirse a ella en castellano porque no entendía el valenciano, después de que Francesc Puertes le reclamara que tenía «todo el derecho a hablar valenciano» porque era una lengua oficial de la Comunitat.

La Plataforma per la Llengua denunció ayer este nuevo caso de "valencianofobia" en el sector sanitario público y criticó que "la trabajadora pública se negó a escuchar una breve expresión en valenciano de un paciente y le exigió que se expresara en castellano, un hecho que es ilegal, porque no existe ninguna obligación de hablar castellano". Desde la entidad que defiende el valenciano se considera que la administrativa manifestó unos "prejuicios lingüísticos impropios" de una trabajadora del sector público de la Generalitat. Por ello recomendó a la funcionaria que atiende las llamadas telefónicas a que realice un curso de valenciano.

La ONG del valenciano considera "extremadamente urgente que se garantice la competencia lingüística de todas las personas que atienen en la sanidad público", y para ello exige que se organicen cursos que permitan que "los derechos lingüísticos de los valencianohablantes se respeten", expresó en un comunicado. "Organizar actividades formativas para garantizarlos es un deber legal recogido en la disposición adicional segunda del Decreto 61/2017, de 12 de mayo, del Consell, por el cual se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat", expone en un comunicado.

Igualmente, desde la Plataforma también se considera necesario que la conselleria informe a la administrativa sobre los derechos lingüísticos del pueblo valenciano y que cree un protocolo para evitar que estas situaciones se vuelven a repetir.

El portavoz de la Plataforma per la Lengua al País Valenciano, Manel Carceller, ha asegurado que «la discriminación en la atención sanitaria a un paciente por el hecho de hablar valenciano es un caso de incumplimiento de las obligaciones de una trabajadora pública. No podemos creer que una trabajadora pública no entienda cuatro palabras básicas en valenciano. Nos encontramos ante una clara discriminación por valencianofòbia, y esto es tan grave como una por razón de raza, religión o política. Esto es más evidente cuando la trabajadora ha mantenido previamente conversas donde el paciente hablaba en valenciano sin ningún problema».

La Plataforma por la Lengua afirma que "negar la atención sanitaria a un ciudadano por el hecho de hablar valenciano" es un caso de "discriminación" que vulnera la legalidad del Estatuto de autonomía valenciano, la Llei d'ús i ensenyament del valencià (LUEV) e incluso el artículo 14 de la Constitución española.