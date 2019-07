El 'annus horribilis' del fuego

El pasado viernes, el Instituto Cartográfico Valenciano publicó unos cuantos mapas con las zonas afectadas por la oleada de incendios que, en el verano del año 2004, sufrió la Comunidad. Aquel fue un auténtico «annus horribilis» según la agencia y, la verdad, sobrecoge ver la extensión del área que fue pasto de las llamas. Se saldó con 146.264 hectáreas calcinadas, «una superficie equivalente a 205.000 campos de Mestalla» estima el organismo. El peor incendio se vivió en Millares, donde 9 personas murieron y 26.765 hectáreas acabaron reducidas a cenizas. Cerca quedó el acaecido en Fontanars dels Alforins, también fatídico por las 5 muertes y catastrófico, con 21.083 hectáreas quemadas.

El arranque de aquel verano fue tórrido debido a dos olas de calor. La primera entre el 27 y 29 de junio y la segunda, más intensa, encuadrada entre los días 24 y 26 de julio. Las altísimas temperaturas dejaron el paisaje reseco y listo para que cualquier chispa, intencionada o no, se llevara por delante monte bajo, pinos, encinas, etc. Las horas que vivieron pueblos como Otos, Ontinyent y Bocairent, entre otros, quedaron grabadas en sus vecinos de por vida, algunos hoy enrolados en la AVAMET como aficionados a la meteorología y con observatorios en activo. La publicación despertó fantasmas del pasado y en el multitudinario grupo de WhatsApp 'El Secarral', al que todo integrante de la asociación tiene el lujo de acceder, se pudieron leer testimonios como «se me quedó grabada para siempre la humareda de la noche» o el recuerdo «horroroso» que supuso ver «el fuego por todos lados».

Ese mismo año 2004 se produjo otro de los incendios más virulentos vividos en España, en las Minas de Riotinto, Huelva, donde ardieron cerca de 30.000 hectáreas de superficie forestal y murieron dos personas. Desde entonces hemos vivido unos cuantos también espantosos y vista la evolución de nuestro paisaje, del calentamiento global y el crecimiento exponencial de la población, las tareas de prevención cada vez tendrán que ser más eficaces y la educación, como siempre, determinante. La vulnerabilidad de nuestras montañas va en aumento debido al abandono de las zonas rurales, del pastoreo y las superficies de cultivo. Nunca bajen la guardia, el fuego es uno de nuestros peores enemigos y hay que evitarlo a toda costa fuera de zonas habilitadas, así como recoger la basura allá donde vayamos y no arrojar fósforos o colillas.