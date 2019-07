Compromís rechaza apoyar al PSOE porque no "satisface" sus exigencias

La ejecutiva de Compromís decidió ayer que se abstendrá hoy. La coalición reunió a su máximo órgano para decidir el sentido del voto de su diputado, Joan Baldoví.

La abstención está asegurada en la primera vuelta. El jueves, el ministro José Luís Ábalos quedó en enviar una propuesta. Se habían alcanzado acuerdos en muchos puntos pero hubo tres aspectos irrenunciables donde el PSOE no ha avanzado, alegó ayer la coalición.

En primer lugar, no se establece un calendario «para la reforma inmediata del sistema de financiación autonómica». Además, según la coalición, tampoco se incluyó la aprobación de «mecanismos temporales de compensación». Otra de las premisas que la coalición cree que el PSOE no reconoce es la deuda histórica de la C. Valenciana.

Por otra parte, Compromís cree que Sánchez debe comprometerse a cumplir con la ley de Autonomía Personal, que dice que el Estado debe aportar el 50 % de la financiación a las ayudas a la dependencia. Es una reivindicación que afecta directamente a la gestión de la vicepresidenta Mónica Oltra, ya que esta competencia es de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Tras la decisión de la ejecutiva, los socialistas replicaron anoche que el compromiso enviado a Compromís suponía reformar la financiación autonómica en esta legislatura para una distribución «justa» y «estudiar» la «situación de la deuda».

Otro compromiso era el de un decreto ley para «actualizar» y «calendarizar» las entregas a cuenta del modelo de financiación, como forma de paliar la escasez de recursos.

El documento también suponía la asunción de la deuda de la Marina de València en «la semana siguiente» a la investidura de Pedro Sánchez, así como la gratuidad de la AP7 desde enero próximo y la remodelación de los enlaces a la autopista.

La petición de la cláusula de salvaguarda del acuerdo comercial con Sudáfrica y el compromiso «firme» de alcanzar el 50 % en el coste de la dependencia «en función de la disponibilidad presupuestaria» eran otras promesas.