Proponen un único mausoleo para depositar los restos de las fosas de Paterna

En el cementerio de Paterna hay 2.238 ejecutados por el régimen franquista que fueron enterrados en fosas comunes. "Son 400 las víctimas que se han encontrado hasta ahora en las fosas y todavía no tienen concretado su destino", según expone Daniel Galán, presidente de la asociación de familiares de la fosa 128 y secretario de la Plataforma de Agrupaciones de Familiares de víctimas del Franquismo del cementerio de Paterna. "Todos se hallan aún pendientes de identificación y reubicación y no se puede permitir que vuelvan a la fosa tras su identificación", añade.

La Plataforma ha presentado hoy en el Registro del Ayuntamiento de Paterna un informe de 33 páginas que contempla tres posibles proyectos para reubicar los restos recuperados de las víctimas. Para cada uno de estos proyecto la asociación ha contado con la ayuda de entidades, tales como: la Universidad de Colonia, el Centro de estudios Superiores de la Industria farmacéutica (CESIF) y por último, el equipo de arqueólogos Arqueoantro. En lo que coinciden las tres iniciativas es la construcción de un mausoleo común para todas las fosas.

Las fosas 81, 82 y 133 reclamaron la exhumación e identificación de los restos con anterioridad a la creación de la asociación. De las dos primeras, solo se extrajeron diez cuerpos, por lo que no solicitaron la construcción de un mausoleo, según cuenta una familiar perteneciente al grupo de la fosa 81. Sin embargo, la fosa 113 sí obtuvo más cuerpos, 49 en concreto, y demandó la construcción de una estructura funeraria para los restos de los fallecidos. Tras el proceso burocrático, que se inició en 2018, se ha procedido a la construcción del mausoleo para los cuerpos correspondientes a la fosa 113 tan solo hace unos días. El memorial contará con una galería subterránea que incluirá receptáculos individuales. Ahora, la propuesta de la Plataforma reivindica un mausoleo común para todas las fosas, y no diferentes monumentos independientes.