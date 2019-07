CSIF impugnará el decreto del Consell que regula la selección de policías locales

El sindicato CSIF presentará recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana para impugnar el decreto del Consell 153/2019, de 12 de julio, que regula la selección, promoción y movilidad de los cuerpos de Policía Local. La central sindical avisa, además, que los municipios que no hayan publicado bases de convocatoria de plazas no lo podrán hacer ahora.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que este decreto, que afecta a todas las escalas y categorías de los cuerpos de la policía local, no ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas por el sindicato. Durante la elaboración, CSIF alertó de la limitación del acceso a la función pública que significa imponer un curso previo de 700 horas para presentarse a una oposición. También ha advertido que este decreto coarta la promoción interna o que no deja clara la figura jurídica para regular prácticas.

El sindicato, por otra parte, avisa que la falta de un desarrollo reglamentario que acompañe al decreto deja en una situación de indefensión a numerosos municipios. Recalca que aquellos ayuntamientos que tuvieran aprobada una convocatoria de oposición para este año pero aún no han publicado sus bases, no podrán hacerlo por faltar ese reglamento que regula la selección de policías locales, ya que el anterior no sirve desde la publicación del decreto.

La central sindical alerta de que esta situación puede agravar la escasez de plantilla en numerosas localidades debido, sobre todo, a la falta de cobertura de vacantes. Este hecho, además, se produce tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo en contra del nombramiento de interinos para puestos de policía local.