PP, Cs, Compromís y UP gastaron en las autonómicas más de lo subvencionable

PP, Cs, Compromís y UP gastaron en las autonómicas más de lo subvencionable I. Caballer/Flickr Corts

EL Partido Popular, Ciudadanos, Compromís y Unides Podem han justificado gastos derivados de las elecciones autonómicas del pasado 28 de abril superiores a las cantidades finalmente subvencionables. Los 'populares' son los que más desfase presentan, con una diferencia de 100.000 euros.

Así se refleja en la 'Declaración sobre la regularidad de las contabilidades electorales derivadas de las elecciones a las Corts de 28 de abril de 2019', que ha hecho pública la Sindicatura de Comptes.

En concreto, el PP cuantificó unos gastos regulares justificados de 698.141 euros pero el importe subvencionable es de 595.076. Cabe recordar que esta cuantía teniendo en cuenta los escaños conseguidos y los votos.

Por su parte, Ciudadanos cifró los gastos en 566.790 euros y la subvención asciende a 556.323; Compromís presentó 564.238 euros de gasto y la subvención alcanza los 524.822, y Unides Podem tuvo 278.135 de gastos frente a los 251.411 de subvención.

Por su parte, al PSOE le coincide la cifra de gastos y subvención --578.745 euros--, al igual que a Vox (22.647).

El síndic de Comptes --que recuerda que las elecciones a Corts se celebraron simultáneamente con las generales, cuya fiscalización corresponde al Tribunal de Cuentas-- señala que las formaciones políticas sujetas a fiscalización han presentado la documentación correspondiente dentro del plazo establecido de 30 días, a excepción de Ciudadanos que lo hizo con unos días de retraso.

Respecto a algunos partidos, se han detectado gastos que no corresponden a las elecciones al parlamento autonómico y que no han sido considerados como subvencionables, "aunque como los gastos justificados han sido superiores no afecta a la propuesta de subvención, salvo en el caso del PSOE".

Añade el órgano de control que los gastos de publicidad exterior y de publicidad en prensa periódica y emisoras de radio privadas no han superado los límites establecidos.

Por otra parte, apunta que la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, establece la obligación de informar a la Sindicatura de Comptes sobre la prestaciones realizadas por parte de las empresas que hubieren facturado gastos electorales superiores a 10.000 euros. No obstante, "un proveedor del Partido Popular, uno del PSOE, uno de Ciudadanos, dos de Compromís y dos de Unides Podem-EU no han remitido dicha información", hace notar.