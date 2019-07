Décima protesta por la "vulneración de derechos" de las personas con autismo

Hace cuatro meses la Plataforma Defensa TEA (Trastorno del Espectro Autista) se reunió con el president de la Generalitat, Ximo Puig, para explicarle "la falta de atención y multitud de problemas que ha supuesto que los menores con autismo pasen de ser tratados por especialistas en la Conselleria de Sanitat a depender de una Conselleria de Igualdad que aún no tiene completada la red de asistencia, por lo que las listas de espera de los Centros de Atención Temprana (CAT) no para de crecer; la falta de educadores en los colegios que impide una inclusión real; la reducción en horas de atención; la falta de recursos cuando los niños cumplen 6 años y sobre todo cuando adquieren la mayoría de edad; la reducción en las becas del Ministerio que ha dejado fuera a centenares de familias que no se pueden costear las terapias privadas y el abandono que padecemos las familias, en general, y nuestros familiares con autismo, en particular. Están vulnerando los derechos de las personas con TEA y no nos vamos a quedar de brazos cruzados".

No fue la primera reunión con el Consell, ni ha sido la última. Pero tras nueve protestas ante el Palau de la Generalitat, las familias no ven cambio alguno y las manifestaciones no cesan. Mañana se celebrará la décima. Y es que "cómo se nota que ya no son elecciones y que ya han asegurado el sillón para cuatro años más. Ahora ni tan siquiera nos reciben".

Desde la plataforma instan al gobierno del Botánic II a que haga cumplir la PNL firmada el pasado 14 de Febrero y lleven a cabo las medidas propuesta en nuestro decálogo que firmaron todos los partidos políticos el pasado día 2 de Abril.

"El futuro de muchos niños y niñas depende de que el Consell realice las políticas necesarias y ponga lo recursos que garanticen la realización de todo lo acordado. Durante estos 2 años de vida de la Plataforma Defensa TEA todo que lo que hemos obtenido han sido buenas palabras y en muchas ocasiones promesas incumplidas", afirman.

El movimiento asociativo de la Comunitat Valenciana exige a los representantes políticos realicen un Plan de Acción con dotación presupuestaria para implementar La Estrategia Nacional sobre Autismo que fue aprobada en el año 2015 por el Congreso de los Diputados. Este plan de acción que ya esta aprobado en otras Comunidades Autónomas es "indispensable" para dotar de recursos y que se implemente las medidas necesarias en el ámbito de la educación, sanidad y políticas inclusivas.

"Queremos denunciar a su vez la situación crítica que viven muchas familia con hijo/as con TEA en edad adulta y que no tienen por parte de la Generalitat ningún tipo de ayuda debido a la falta de recursos públicos diurnos y residenciales para garantizar el acceso a todos los adultos con TEA que lo necesitan. A esto hay que añadir la falta de centros ocupacionales especializados y la falta de programas de empleo y de formación profesional adecuados a las necesidades y competencias de las personas con TEA Por lo que al cumplir los 21 años estas personas son excluidas de la sociedad al carecer de alternativas", afirman.

La Plataforma ante la inactividad del Consell presentará una queja Colectiva ante el Sindic de Greuges para denunciar "el abandono que sufren las personas con TEA durante todo su ciclo vital, desde la detección precoz hasta la vida adulta".



Además, desde la Plataforma Defensa TEA denuncian "que tanto vicepresidencia como presidencia se han negado a hablar con las familias desde que se formó el nuevo gobierno, y de nuevo queremos tender una mano para que todos juntos; movimiento asociativo, familias y administración trabajemos juntos para mejoras las condiciones de vida de las personas con TEA en nuestra comunidad".