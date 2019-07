El bloqueo mantiene en vía muerta la financiación y las nuevas inversiones

La investidura fallida de Pedro Sánchez no termina en el pleno del Congreso de ayer. Las consecuencias de que el candidato socialista no llegue a Moncloa dejan las esperanzas de reformar el sistema de financiación reducidas a la mínima expresión.

Ximo Puig siempre ha defendido la empatía del ejecutivo de Sánchez en materia de financiación. Aunque nunca ha habido un calendario de reforma del sistema (Sánchez descartó reformarla días después de ser investido presidente en 2018 por «falta de apoyo parlamentario»), sí que ha habido predisposición para implantar «medidas paliativas» que atenúen la infrafinanciación. El bloqueo deja en una situación de parálisis el proceso para la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, para el que Sánchez ha exigido un mínimo de estabilidad.

Con el bloqueo quedan en la papelera los Presupuestos Generales de 2019 que Sánchez presentó en enero, que inyectaban 1.200 millones de euros a la C. Valenciana en inversiones. Eran las mejores cuentas del Estado para los valencianos en 15 años, pero no fueron aprobadas por el Congreso. En febrero pasaron a la historia tras una enmienda a la totalidad que precipitó el adelanto electoral. De nuevo, quedan diluidas las esperanzas de que Sánchez pueda recuperar -y aprobar en el Congreso- unas cuentas para 2020 que permitan a la C. Valenciana salir del furgón de cola con un incremento del 61 % en las inversiones estatales.

No solo eso. También queda en papel mojado liberar al ayuntamiento de buena parte de la deuda de la Marina de València que tenía con el ICO por valor de 373 millones de euros. Se incluía el impulso al túnel pasante y el canal de acceso de València y el Ministerio de Fomento destinaba 78,6 millones a los puertos valencianos, más 300 millones de euros para las Cercanías.

La última posibilidad de haber investido a Sánchez parece que la lanzó Pablo Iglesias cuando renunció al Ministerio de Trabajo a cambio de las políticas activas de empleo, una competencia autonómica, como le afeó Adriana Lastra. En la C. Valenciana el área está en la Conselleria de Economía de Rafa Climent, de Compromís. Se trata del servicio valenciano de empleo Labora, que dirige la socialista Rocío Briones y que está bajo las competencias del secretario autonómico Enric Nomdedéu (Compromís).