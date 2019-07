Los cazadores valencianos piden más centros homologados para llevar a los jabalíes abatidos

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana señaló en un comunicado que, en la actualidad, no hay suficientes centros veterinarios donde los cazadores puedan llevar muestras de los jabalíes abatidos. Los cuerpos sin vida de los jabalíes deben por obligación pasar el análisis de detección de triquinosis para comprobar si están infectados o no, justificaron.

Para la revisión de los animales abatidos, la normativa vigente recoge que la única prueba válida es la denominada "digestión artificial", que "apenas cuenta con profesionales preparados ni instrumental necesario para llevarla a cabo", según denunció la Federación de Caza. Ante esta situación, el presidente de la Federación de Caza, Raúl Esteban, reclamó "una acción conjunta" con la Administración y los organismos competentes en materia de salud pública para que "en todos los centros comarcales se pueda realizar el análisis frente a la triquina".

Desde la entidad resaltaron que a día de hoy "no hay apenas centros veterinarios homologados que puedan dar servicio a los Clubes de la zona". Por ello piden que "se faciliten más centros donde los cazadores puedan llevar las muestras de los jabalíes para analizar y determinar si son portadores o no de la peligrosa enfermedad".

La situación en la que se encuentran los cazadores "no motiva salir a cazar", afirmaron. La consecuencia de ello, según alarmó la Federación lo que puede provocar es "una superpoblación animal y tener consecuencias graves para la salud pública". A esta posible explosión demográfica, prosiguió, "se suma la amenaza potencial de la PPA (Peste Porcina Africana), que sería un gravísimo problema y la ruina para el sector porcino español". Para el presidente de la Federación de Caza, si no se toman medidas pronto, "estaríamos hablando de una emergencia sanitaria".

La triquinosis, una enfermedad infecciosa

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que proviene del consumo de carne infectada, fundamentalmente del cerdo, jabalí o caballo. Entre los síntomas más comunes de quienes han contraído la enfermedad se encuentra la fiebre, dolores en músculos y náuseas, aunque también puede desencadenar otras complicaciones en órganos tan vitales como el cerebro o el corazón.

En 2017 se publicó la nueva normativa por la que el único análisis válido es el denominado "digestión artificial", que simula las condiciones de digestión en el estómago. Para Raúl Esteban, dicha técnica es "más fiable pero requiere no sólo de instrumental específico sino de la formación de los veterinarios. Una mayor estructura que a día de hoy no se puede llevar a cabo sin el apoyo de la Administración". A día de hoy "tan sólo existe media docena centros homologados donde poder realizar la prueba", aseguró.



En un encuentro reciente de la Federación de Caza con el Colegio de Veterinarios, ambas entidades llegaron a un acuerdo para buscar soluciones respecto a esta problemática. Sin embargo, ambos colectivos necesitan que "la Administración también colabore y facilite medidas para que en todas las comarcas se puedan analizar las muestras".

Asimismo, los principales sindicatos de agricultores y ganaderos de la Comunitat: La Unió de Llauradors i Ramaders y y la Asociació Valenciana de Agricultors AVA-ASAJA, transmitieron a la Federación de Caza su preocupación.